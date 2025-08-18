كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام غير متوقع من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بحارسه الإسباني السابق ديفيد دي خيا، نجم فيورنتينا الإيطالي حاليا.

وغادر دي خيا يونايتد مجانا في صيف 2023، بعدما اتفق الطرفان حينها على عدم تجديد عقده بنهاية موسم 2022-2023.

وفي الصيف ذاته تعاقد يونايتد مع الكاميروني أندريه أونانا قادما من إنتر ميلان الإيطالي ليصبح الحارس الأساسي لكتيبة "الشياطين الحمر".

تفاصيل اهتمام مانشستر يونايتد بإعادة دي خيا

بحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دي خيا صاحب الـ34 عاما قد يعود إلى يونايتد ليحل محل أونانا بعد عامين من حدوث العكس.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد يُجري مفاوضات سرية مع الحارس الإسباني، وأن عقده مع فيورنتينا يتضمن بندا يسمح له بالقيام بخطوة العودة بتكلفة منخفضة لم يتم الكشف عنها.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن يونايتد يسعى لضم حارس مرمى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل ظهور أونانا بمستوى مخيب على مدار الموسمين الماضيين، فضلا عن إصابته مؤخرا ليغيب عن الملاعب عدة أسابيع.

يُضاف إلى ذلك أن روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، لا يرغب في الاعتماد على ألتاي بايندير كحارس أساسي.

ماذا قدّم دي خيا مع مانشستر يونايتد؟

دي خيا انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2011 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 25 مليون يورو، ليقضي 12 عاما مع يونايتد قبل رحيله في 2023.

وخاض الحارس الإسباني 545 مباراة مع مانشستر يونايتد، وهو أكبر عدد من المباريات لحارس مرمى في تاريخ النادي، علما بأنه استقبل 590 هدفا.

وكان دي خيا قد عاد إلى ملعب "أولد ترافورد" يوم 9 أغسطس الحالي، ليخوض مباراة ودية مع فيورنتينا ضد يونايتد ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

