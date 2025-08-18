المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
اهتمام غير متوقع.. دي خيا مرشح للعودة إلى مانشستر يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:10 م 18/08/2025
ديفيد دي خيا

ديفيد دي خيا

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام غير متوقع من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بحارسه الإسباني السابق ديفيد دي خيا، نجم فيورنتينا الإيطالي حاليا.

وغادر دي خيا يونايتد مجانا في صيف 2023، بعدما اتفق الطرفان حينها على عدم تجديد عقده بنهاية موسم 2022-2023.

سبورت: بافارد معروض على برشلونة

وفي الصيف ذاته تعاقد يونايتد مع الكاميروني أندريه أونانا قادما من إنتر ميلان الإيطالي ليصبح الحارس الأساسي لكتيبة "الشياطين الحمر".

تفاصيل اهتمام مانشستر يونايتد بإعادة دي خيا

بحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دي خيا صاحب الـ34 عاما قد يعود إلى يونايتد ليحل محل أونانا بعد عامين من حدوث العكس.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد يُجري مفاوضات سرية مع الحارس الإسباني، وأن عقده مع فيورنتينا يتضمن بندا يسمح له بالقيام بخطوة العودة بتكلفة منخفضة لم يتم الكشف عنها.

آس: كوناتي يقترب من ريال مدريد وليفربول يحدد سعر بيعه

وذكرت تقارير في وقت سابق أن يونايتد يسعى لضم حارس مرمى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل ظهور أونانا بمستوى مخيب على مدار الموسمين الماضيين، فضلا عن إصابته مؤخرا ليغيب عن الملاعب عدة أسابيع.

يُضاف إلى ذلك أن روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، لا يرغب في الاعتماد على ألتاي بايندير كحارس أساسي.

ماذا قدّم دي خيا مع مانشستر يونايتد؟

دي خيا انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2011 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 25 مليون يورو، ليقضي 12 عاما مع يونايتد قبل رحيله في 2023.

وخاض الحارس الإسباني 545 مباراة مع مانشستر يونايتد، وهو أكبر عدد من المباريات لحارس مرمى في تاريخ النادي، علما بأنه استقبل 590 هدفا.

وكان دي خيا قد عاد إلى ملعب "أولد ترافورد" يوم 9 أغسطس الحالي، ليخوض مباراة ودية مع فيورنتينا ضد يونايتد ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا

