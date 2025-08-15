المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
واقعة العنصرية ضد سيمنيو.. الإفراج عن مشجع ليفربول ومنعه من حضور المباريات

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:41 م 18/08/2025
ليفربول

جانب من مباراة ليفربول وبورنموث

أعلنت شرطة ميرسيسايد الإنجليزية، الإفراج عن مشجع نادي ليفربول، المتهم في واقعة العنصرية خلال مباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي ليفربول بنظيره بورنموث، الجمعة، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي، وتمكن "الريدز" من تحقيق الفوز بنتيجة (4-2).

واقعة العنصرية

تعرض أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث، لعبارات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام ليفربول، أثناء تنفيذه رمية تماس قرب المدرج الرئيسي من ملعب أنفيلد.

وأبلغ سيمنيو، حكم المباراة ليتجه إلى إيقاف اللقاء، ليجتمع بمدرب ليفربول، آرني سلوت، ومدرب بورنموث، أندوني إيراولا على أرض الملعب لإطلاعهما بالموقف.

العنصرية تطرق أبواب مباراة ليفربول وبورنموث

بيان شرطة ميرسيسايد

أصدرت شرطة ميرسيسايد بيانا رسميا، تؤكد خلال الإفراج عن مشجع ليفربول صاحب الـ47، ومنعه من حضور أو الاقتراب من ملاعب كرة القدم.

وقال بيان شرطة ميرسيسايد: "الإفراج عن مشجع لفريق ليفربول ألقي القبض عليه للاشتباه في تورطه بتوجيه إساءة عنصرية لمهاجم بورنموث أنطوان سيمنيو، خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي".

وأضاف البيان: "الرجل صاحب الـ47 عاما من ليفربول، لن يُسمح له بحضور أي مباراة كرة قدم في بريطانيا أو الاقتراب من ملعب لمسافة 1.6 كيلو متر أثناء الإفراج عنه بكفالة".

وأتم البيان: "التحقيق يبقى مستمرا ونواصل العمل بشكل مكثف مع إدارة نادي ليفربول".

سيمنيو يعلق على واقعة العنصرية في مباراة ليفربول وبورنموث

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول بورنموث أنطوان سيمنيو

