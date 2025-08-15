أعلنت شرطة ميرسيسايد الإنجليزية، الإفراج عن مشجع نادي ليفربول، المتهم في واقعة العنصرية خلال مباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي ليفربول بنظيره بورنموث، الجمعة، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي، وتمكن "الريدز" من تحقيق الفوز بنتيجة (4-2).

واقعة العنصرية

تعرض أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث، لعبارات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام ليفربول، أثناء تنفيذه رمية تماس قرب المدرج الرئيسي من ملعب أنفيلد.

وأبلغ سيمنيو، حكم المباراة ليتجه إلى إيقاف اللقاء، ليجتمع بمدرب ليفربول، آرني سلوت، ومدرب بورنموث، أندوني إيراولا على أرض الملعب لإطلاعهما بالموقف.

بيان شرطة ميرسيسايد

أصدرت شرطة ميرسيسايد بيانا رسميا، تؤكد خلال الإفراج عن مشجع ليفربول صاحب الـ47، ومنعه من حضور أو الاقتراب من ملاعب كرة القدم.

وقال بيان شرطة ميرسيسايد: "الإفراج عن مشجع لفريق ليفربول ألقي القبض عليه للاشتباه في تورطه بتوجيه إساءة عنصرية لمهاجم بورنموث أنطوان سيمنيو، خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي".

وأضاف البيان: "الرجل صاحب الـ47 عاما من ليفربول، لن يُسمح له بحضور أي مباراة كرة قدم في بريطانيا أو الاقتراب من ملعب لمسافة 1.6 كيلو متر أثناء الإفراج عنه بكفالة".

وأتم البيان: "التحقيق يبقى مستمرا ونواصل العمل بشكل مكثف مع إدارة نادي ليفربول".

