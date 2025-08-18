المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بأهداف 7 مستجدين.. رقم تاريخي في جولة افتتاح الدوري الإنجليزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:08 م 18/08/2025
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

سجلت الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز رقما تاريخيا، بفضل أهداف "الوافدين الجدد".

وانطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي (2025-2026) يوم الجمعة الماضي بالجولة الافتتاحية التي تنتهي اليوم الإثنين بمواجهة ليدز يونايتد ضد إيفرتون.

وفي أول 9 مباريات من الموسم الجديد، سجل 7 لاعبين أهدافا في مباراتهم الأولى بالمسابقة، بعد انضمامهم لأنديتهم الحالية.

ماذا يحدث في الدوري الإنجليزي عند التساوي في النقاط؟

ووفقا لإحصائيات "أوبتا"، يُعد هذا هو أكبر عدد من اللاعبين الجدد الذين سجلوا أهدافا في جولة واحدة من بريميرليج باستثناء الموسم الأول في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز (1992-1993)، تساويا مع الجولة الافتتاحية لموسم 2007-2008.

أهداف المستجدين في الدوري الإنجليزي الممتاز

أحرز هوجو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول الجديد، أول أهداف النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، في الفوز 4-2 على بورنموث.

وفي فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون 4-0 سجل تياني ريندرز الهدف الثاني، بينما أضاف ريان شرقي الهدف الرابع.

بينما شهد فوز نوتنجهام فورست على برينتفورد 3-1 تسجيل دان ندوي هدفا في ثلاثية فريقه.

آس: كوناتي يقترب من ريال مدريد وليفربول يحدد سعر بيعه

وفاز سندرلاند على وست هام يونايتد 3-0، وجاءت الأهداف عن طريق 3 لاعبين يسجلون حضورهم لأول مرة مع الفريق الصاعد حديثا، وهم إليزير مايندا، وويلسون إيزيدور، ودانييل بالارد.

ولا يزال العدد مرشحا للزيادة والوصول إلى رقم قياسي في تاريخ المسابقة، إذا سجل لاعب جديد هدفا في المباراة الختامية للجولة بين ليدز وإيفرتون.

لاعبون سجلوا في بدايتهم بالدوري الإنجليزي 2025-2026

هوجو إيكيتيكي - ليفربول

تياني ريندرز - مانشستر سيتي

ريان شرقي - مانشستر سيتي

دان ندوي - نوتنجهام فورست

إليزير مايندا - سندرلاند

ويلسون إيزيدور - سندرلاند

دانييل بالارد - سندرلاند

ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

