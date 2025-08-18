حسمت مباراة ليدز ضد إيفرتون، في ختام منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الجديد 2025-2026.

مباراة ليدز ضد إيفرتون، انطلقت في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين، على ملعب إيلاند رود، معقل الفريق العائد من جديد إلى الدوري الممتاز.

نهاية مباراة ليدز ضد إيفرتون

نتيجة مباراة ليدز ضد إيفرتون ظلت سلبية، حتى الدقائق العشرة الأخيرة، قبل أن يستبب تاركوفسكي في احتساب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض.

وسجل لوكاس نميتشا هدف مباراة مباراة ليدز ضد إيفرتون الوحيد من علامة الجزاء، في الدقيقة 84، بعدما سدد كرة قوية زاحفة في نفس الزاوية التي ذهب إليها جوردون بيكفورد.

وكانت مباراة ليدز ضد إيفرتون، شهدت الظهور الأول لجاك جريليش، المنضم لصفوف "التوفيز" معارًا من مانشستر سيتي هذا الصيف، الذي دخل بديلًا في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وانضم ليدز يونايتد إلى 7 فرق فقط تمكنت من تحقيق الفوز في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح بالمركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج.