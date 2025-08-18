المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ظهور جريليش الأول.. ليدز يخطف الانتصار ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:57 م 18/08/2025
لوكاس نميتشا

لوكاس نميتشا من مباراة ليدز وإيفرتون

حسمت مباراة ليدز ضد إيفرتون، في ختام منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الجديد 2025-2026.

مباراة ليدز ضد إيفرتون، انطلقت في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين، على ملعب إيلاند رود، معقل الفريق العائد من جديد إلى الدوري الممتاز.

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.. طالع من هنا

نهاية مباراة ليدز ضد إيفرتون

نتيجة مباراة ليدز ضد إيفرتون ظلت سلبية، حتى الدقائق العشرة الأخيرة، قبل أن يستبب تاركوفسكي في احتساب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض.

وسجل لوكاس نميتشا هدف مباراة مباراة ليدز ضد إيفرتون الوحيد من علامة الجزاء، في الدقيقة 84، بعدما سدد كرة قوية زاحفة في نفس الزاوية التي ذهب إليها جوردون بيكفورد.

وكانت مباراة ليدز ضد إيفرتون، شهدت الظهور الأول لجاك جريليش، المنضم لصفوف "التوفيز" معارًا من مانشستر سيتي هذا الصيف، الذي دخل بديلًا في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.. طالع من هنا

وانضم ليدز يونايتد إلى 7 فرق فقط تمكنت من تحقيق الفوز في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح بالمركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج.

إيفرتون ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg