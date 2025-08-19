المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كريستال بالاس يضع عينه على "ثور" وولفرهامبتون

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:54 م 19/08/2025
هوانغ هي-تشان

الدولي الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان

يسعى نادي كريستال بالاس لتعزيز خياراته الهجومية قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، حيث أبدى اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع الدولي الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان، مهاجم وولفرهامبتون واندررز، وفقًا لتقارير من شبكة "سكاي سبورتس".

من هو هوانغ هي-تشان مهاجم وولفرهامبتون؟

ويعتبر هوانغ، البالغ من العمر 29 عامًا، مهاجمًا متعدد المهارات، قادرًا على اللعب في مراكز هجومية متنوعة، لكنه يفضل دور المهاجم الصريح.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من هنا

ورغم مشاركته لمدة ثماني دقائق فقط كبديل في خسارة وولفرهامبتون الثقيلة 4-0 أمام مانشستر سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن كريستال بالاس يرى فيه إضافة قوية لتعويض غياب مهاجمه إيدي نكيتياه، الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة.

ووفقًا للتقارير، يواجه بالاس عقبة رئيسية في إتمام الصفقة، حيث يرفض وولفرهامبتون فكرة إعارة اللاعب، مفضلاً إما بيعه بشكل دائم أو الاحتفاظ به ضمن تشكيلة المدرب فيتور بيريرا.

ولا ينظر إلى هوانغ كبديل مباشر لنجم بالاس إيبيريتشي إيزي، بل كخيار لتعزيز العمق الهجومي للفريق، خاصة مع مشاركة النادي في بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي هذا الموسم.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز من هنا

يذكر أن هوانغ، الملقب بـ"الثور"، كان قد تألق في موسم 2023/2024 بتسجيله 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه عانى من الإصابات في الموسم الماضي، مما قلص إسهاماته إلى هدفين فقط في 21 مباراة.

ومع اقتراب كأس العالم 2026، يسعى اللاعب لضمان مشاركات منتظمة لتعزيز مكانته في المنتخب الكوري الجنوبي.

الدوري الإنجليزي الممتاز كريستال بالاس وولفرهامبتون هوانغ هي تشان

