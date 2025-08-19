توتنهام يتوصل لاتفاق مع كريستال بالاس على ضم إيزي

توصل نادي توتنهام هوتسبير إلى اتفاق على ضم إيبيريتشي إيزي من كريستال بالاس، منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لتقارير صحفية.

وظهر قبل فترة اهتمام توتنهام بالتعاقد مع اللاعب، المطلوب أيضا في أندية أخرى أبرزها أرسنال، جاره اللندني.

وفاة رزاق أوموتويوسي.. قصة كابوس تحولت إلى عشق الزمالك

وأشارت تقارير سابقة إلى أن اللاعب أبدى انفتاحه على الانتقال لناد يشارك في دوري أبطال أوروبا، كما أنه يفضل البقاء في لندن.

توتنهام يحسم صفقة إيزي

وبحسب ما أكدته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن توتنهام اتفق مع كريستال بالاس على حسم الصفقة بقيمة تزيد قليلا عن 60 مليون جنيه إسترليني.

من المقرر أن يدفع توتنهام 30 مليون جنيه إسترليني مقدما مقابل إيزي، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي على أقساط.

بسبب سافينيو.. مانشستر سيتي ينسحب من سباق رودريجو

جدير بالذكر أن اللاعب الإنجليزي صاحب الـ27 عاما يرتبط مع كريستال بالاس بعقد يمتد حتى صيف 2027.

إيزي قدّم أداء مميزا في الموسم الماضي مع كريستال بالاس، مسجلا 14 هدفا بجانب 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

جدول مباريات اليوم