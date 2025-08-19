شهد الافتتاح الرسمي لموسم 2025/26 في الدوري الإنجليزي الممتاز بعض العروض اللافتة للأنظار من لاعبين جدد.

وكان من أبرز اللاعبين الجدد في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي والذين قدموا أنفسهم في الجولة الأولى من المسابقة، الهولندي تيجاني رايندرز لاعب مانشستر سيتي، وهوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول الإنجليزي.

واستعرض الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، أبرز البدايات على الإطلاق في تاريخ البطولة.

ماذا حدث في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي؟

تيجاني رايندرز (مانشستر سيتي) - وولفرهامبتون 0-4 مانشستر سيتي 16 أغسطس 2025

بينما كان تسجيل إرلينج هالاند لهدفين مشهداً مألوفاً، فإن أهداف القادمين الجدد رايندرز وريان شرقي ضمنت لمانشستر سيتي أن ينجح لاعبان في التسجيل خلال أول ظهور لهما في الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة نفسها للمرة الأولى منذ 18 عاماً.

لاعب الوسط المتحرك رايندرز الذي انضم هذا الصيف من ميلان، خطف الأنظار منذ البداية في ملعب "مولينو" بعدما تألق بهدف وصناعة.

وحصل شرقي على 17 دقيقة فقط بعد دخوله من مقاعد البدلاء، لكن الوافد حديثاً من ليون نجح في تسجيل هدف من خارج منطقة الجزاء، ليختتم انتصاراً كبيراً عشية عيد ميلاده الثاني والعشرين.

هوجو إيكيتيكي (ليفربول) - ليفربول 4-2 بورنموث 15 أغسطس 2025

تعاقد معه بطل الدوري الإنجليزي ليكون بديلاً لداروين نونيز، ولم يضيّع المهاجم السابق لآينتراخت فرانكفورت هوجو إيكيتيكي، أي وقت في إبراز قدراته أمام جماهير آنفيلد، بعدما افتتح أهداف ليفربول الأربعة بتسديدة هادئة قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول.

ثم صنع الفرنسي هدفاً لزميله كودي جاكبو بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ ليفربول ينجح في تسجيل هدف وصناعة آخر في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعدما سبّب متاعب كثيرة لدفاع بورنموث، حظي إيكيتيكي بتحية جماهيرية كبيرة عند استبداله في الدقيقة 71.

إيكيتيكي: ممتن لجماهير ليفربول

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - وست هام 0-2 مانشستر سيتي 7 أغسطس 2022

كان بإمكان هالاند فعلياً الانضمام إلى أي نادٍ في العالم عند رحيله عن بوروسيا دورتموند، لذا لم يكن الترقب أكبر مما كان عليه حين اختار مانشستر سيتي.

وقد أثبت السبب بوضوح عندما سجّل هدفي فريقه في فوز سهل على وست هام المتواضع، حيث أحرز الأول من ركلة جزاء وأضاف الثاني بعد مرور ساعة من اللعب بقليل.

قال بيب جوارديولا بعد المباراة: "إنه لاعب يملك موهبة استثنائية، وُلد ليسجل الأهداف".

وخلال أول خمس مباريات فقط، تمكن هالاند من تسجيل ثلاثيتين (هاتريك)، في طريقه نحو تحقيق الرقم القياسي التاريخي بتسجيل 36 هدفاً في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - مانشستر يونايتد 3-2 أرسنال 28 فبراير 2016

بدأت المسيرة الاحترافية لماركوس راشفورد بفترة استثنائية لا تُصدق امتدت لأربعة أيام فقط في مطلع عام 2016، عندما انفجر الشاب صاحب الـ18 عاماً على الساحة الأولى بطريقة مذهلة.

فبعد أن سجل هدفين في الدوري الأوروبي أمام ميتيلاند في أول مباراة له مع الفريق الأول – ليحل محل جورج بيست كأصغر هدّاف لمانشستر يونايتد في المسابقات الأوروبية – واصل راشفورد تألقه بتسجيل هدفين آخرين وصناعة هدف في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليساهم في فوز الشياطين الحمر على آرسنال.

ووصف لويس فان خال مدرب مانشستر يونايتد آنذاك، أداء راشفورد بأنه كان "رائعاً".

إيدين هازارد (تشيلسي) - ويجان 0-2 تشيلسي 19 أغسطس 2012

كان إيدين هازارد قد تألق لفترة في فرنسا قبل أن ينجح تشيلسي في جلبه إلى لندن، ليمنحه أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ويجان.

وقد صنع البلجيكي الهدف الأول لبرانيسلاف إيفانوفيتش بعد دقيقتين فقط، ثم حصل على ركلة جزاء سجل منها فرانك لامبارد الهدف الثاني بعد خمس دقائق إضافية.

وقال مدرب تشيلسي روبرتو دي ماتيو: "لقد أظهر كل إمكانياته، وكان من الممتع مشاهدته".

وبعد ثلاثة أيام فقط، قدّم هازارد تمريرتين حاسمتين إضافيتين في أول مباراة له بالدوري الإنجليزي على أرضه.

مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

ميتشو (سوانزي سيتي) - كوينز بارك رينجرز 0-5 سوانزي سيتي 18 أغسطس 2012

سجّل ميتشو 17 هدفاً مميزاً من مركز الوسط مع رايو فايكانو الإسباني في الموسم الذي سبق انتقاله إلى سوانزي، وواصل فوراً سلسلته التهديفية.

وإذا كان خطأ حارس المرمى قد ساعده في تسجيل هدفه الأول بتسديدة من مسافة 25 ياردة أمام كوينز بارك رينجرز، فإن الحظ لم يتدخل في هدفه الثاني، حين أرسل تسديدة مباشرة رائعة استقرت في الزاوية العليا من حدود منطقة الجزاء. كما كاد أن يضيف هدفاً آخر بعدما ارتطمت تسديدته بالعارضة بين هدفيه.

ووصف الإسباني ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه كان "مذهلاً"، مضيفاً: "هكذا حلمت أن تكون هذه المغامرة".

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) - مانشستر سيتي 4-0 سوانزي سيتي 15 أغسطس 2011

حصل أجويرو على 31 دقيقة فقط ليترك بصمته في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله الكبير من أتلتيكو مدريد، وقد استغل البديل فرصته بأفضل شكل ممكن.

فقد احتاج المهاجم الأرجنتيني لتسع دقائق فقط بعد دخوله ليسجل هدفه الأول، ثم قدّم تمريرة رائعة بكعبه لزميله ديفيد سيلفا. ولم يكتفِ بذلك، بل أضاف هدفه الثاني – والرابع لسيتي – بتسديدة قوية من مسافة 25 ياردة في الوقت بدل الضائع.

لقد كان ظهوراً أول استثنائياً لرجل سيواصل لاحقاً تسجيل 184 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز و260 هدفاً في جميع المسابقات مع مانشستر سيتي، ليبتعد بفارق 114 هدفاً في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) - مانشستر يونايتد 4-0 بولتون 16 أغسطس 2003

لم يكن عالم كرة القدم يعرف بعد أن رونالدو سيصبح واحداً من أعظم اللاعبين في التاريخ، عندما دخل بديلاً في الشوط الثاني من المباراة الافتتاحية لمانشستر يونايتد في موسم 2003 أمام بولتون.

كان أصحاب الأرض متقدمين 1-0 في تلك اللحظة، لكن الفريق تحوّل تماماً بعد دخول رونالدو، حيث ألهم أداؤه المذهل تسجيل ثلاثة أهداف إضافية.

وصف أسطورة مانشستر يونايتد جورج بيست ما قدمه رونالدو بأنه "أكثر ظهور أول إثارة رأيته في حياتي"، مضيفاً: "لقد وُصف العديد من اللاعبين على مر السنين بأنهم ’جورج بست الجديد‘، لكن هذه هي المرة الأولى التي أعتبرها مجاملة حقيقية لي".

رود فان نيستلروي (مانشستر يونايتد) - مانشستر يونايتد 3-2 فولهام 19 أغسطس 2001

كان فان نيستلروي على وشك الانتقال إلى مانشستر يونايتد قبل عام، لكن إصابة خطيرة أجّلت الصفقة حتى صيف العام التالي.

وأخيراً، شدّ المهاجم الهولندي الرحال إلى أولد ترافورد، وأنقذ أبطال الدوري من الإحراج أمام فولهام الصاعد حديثاً في اليوم الافتتاحي للموسم.

تقدَّم الضيوف في النتيجة مرتين، لكن فان نيستلروي سجل هدفين في غضون ثلاث دقائق ليمنح فريقه الفوز، وقد واصل لاحقاً تألقه بتسجيل 23 هدفاً في الدوري ذلك الموسم، من بينها سلسلة تهديفية في ثماني مباريات متتالية مع بداية العام الجديد.

فابريزيو رافانيلي (ميدلزبره) - ميدلزبره 3-3 ليفربول 17 أغسطس 1996

حقق ميدلزبره صفقة مدوية عندما تعاقد مع رافانيلي، بعد أشهر قليلة فقط من تسجيله هدفاً ليساعد يوفنتوس في الفوز على أياكس في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان تأثيره فورياً، إذ أحرز ثلاثية رائعة في اليوم الافتتاحي للموسم، ليعود ميدلزبره من التأخر في النتيجة ثلاث مرات ويفرض التعادل 3-3 أمام ليفربول.

دخل ميدلزبره التاريخ لاحقاً كأول فريق يصل إلى نهائيي البطولتين المحليتين الكبيرتين (كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة) في موسم واحد، وفي الوقت نفسه يتعرض للهبوط، وهو ما دفع رافانيلي إلى الرحيل بعد موسم واحد فقط.

يورجن كلينسمان (توتنهام) - شيفيلد وينزداي 3-4 توتنهام 20 أغسطس 1994

عندما وصل يورجن كلينسمان إلى شمال لندن، كان يحمل سمعة كونه "غواصاً" (يميل للتمثيل والسقوط)، وهو ما سارع مشجعو شيفيلد وينزداي إلى تذكيره به في المباراة الافتتاحية للموسم.

لكن كلينسمان المعروف بروحه المرحة، تقبّل السخرية، فبعد أن سجل الهدف الرابع لتوتنهام، احتفل بالقفز برأسه إلى الأرض مقلداً حركة الغطس، وهو ما أكسبه محبة الجماهير في مختلف أنحاء البلاد.

ومع ذلك، لم يستمر ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز طويلاً، إذ اضطر لمغادرة الملعب محمولاً على نقالة بعد اصطدام بالرأس أفقده الوعي.