ساهم في 57 هدفا.. ماذا قدم صلاح خلال موسمه التاريخي مع ليفربول؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:28 م 19/08/2025
صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

تُوج النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2024-25، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

وأقيم مساء اليوم الثلاثاء، حفلا لتوزيع الجوائز في مدينة مانشستر الإنجليزية وشهدت تتوج النجم الدولي المصري بالجائزة الأفضل لهذا الحفل.

وحقق صلاح جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، بعد أن قدم موسمًا مميزًا مع ليفربول، وساهم خلاله في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي 2024-25.

وكان صلاح الهداف الأفضل في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي، إذ نجح في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي برصيد 29 هدفًا، وكان ذلك للمرة الرابعة في تاريخه.

ويأمل صلاح بعد أن حقق أرقاما قياسية في الموسم الماضي، أن يساهم ذلك في تتويجه بالكرة الذهبية لأول مرة في تاريخه والتي تقدم كل عام من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العام.

وفي السطور التالية نستعرض ما قدمه صلاح بالأرقام في الموسم التاريخي كالتالي:

- لعب 52 مباراة.

- سجل 34 هدفًا.

- صنع 23 هدفا.

أرقامه في المسابقات

- الدوري الإنجليزي.. لعب 38 مباراة سجل 29 وصنع 18 تمريرة حاسمة.

- كأس الاتحاد الإنجليزي.. لعب 5 مباريات سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

- دوري أبطال أوروبا.. لعب 9 مباريات سجل 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ألقاب صلاح الفردية في الموسم

1- لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي.

2- لاعب العام في إنجلترا المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

3- لاعب العام في إنجلترا المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليزية.

4- هداف الدوري الإنجليزي.

5- أفضل صانع لعب في الدوري الإنجليزي.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي صلاح أفضل لاعب في العام في الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

التعليقات

