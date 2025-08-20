رفض أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الرحيل إلى الدوري الألماني عبر بوابة بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الجارية، مفضلًا الاستمرار في "بريميرليج".

جارناتشو يفضل تشيلسي

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن أليخاندرو جارناتشو، رفض الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت الشبكة أن الأرجنتيني أليخاندرو، يفضل الانتقال إلى تشيلسي بشكل نهائي بدلًا من الرحيل صوب بايرن ميونخ.

أموريم: جارناتشو خارج مانشستر يونايتد في الموسم الجديد

تصريحات أموريم

قال أموريم في تصريحات صحفية، في وقت سابق: "جارناتشو لاعب موهوب حقًا، لكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور على ما يرام".

وأضاف: "لا يمكنك شرح ما هو الأمر على وجه التحديد، لكن لدي شعور بأن جارناتشو يريد شيئًا مختلفًا بقيادة مختلفة، وأنا أفهم ذلك وليست مشكلة."

ماذا قدم جارناتشو؟

بدأ جارناتشو مسيرته الاحترافية رفقة مانشستر يونايتد في فريق الشباب، قبل أن يتم تصعيد اللاعب إلى المشاركة مع الكبار.

وارتدى جارناتشو قميص مانشستر يونايتد، رفقة الفريق الأول خلال 144 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 26 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

وشارك الأرجنتيني البالغ من العمر 21 هدفًا، مع مانشستر يونايتد خلال 58 مباراة بالموسم المنقضي، بواقع 3568 دقيقة، وأحرز 11 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.