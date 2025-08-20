المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بثلاثية "لاعب الموسم".. محمد صلاح يعادل إنجاز كريستيانو رونالدو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:09 م 20/08/2025
صلاح

محمد صلاح

حقق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إنجازا تاريخيا بعد تحقيقه جائزة فردية جديدة في الدوري الإنجليزي.

صلاح حصل على جائزة أفضل لاعب في موسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، في حفل أقيم أمس الثلاثاء.

صلاح: أن نكون أبطالاً هو ما يهم

وبات صلاح أكثر اللاعبين تتويجا بالجائزة برصيد 3 مرات، بعدما توج بها سابقا في موسمي 2017-2018 و2021-2022

صلاح يعادل إنجاز رونالدو

وأصبح صلاح ثاني لاعب يفوز بجائزة لاعب الموسم في إنجلترا المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ورابطة كتاب كرة القدم، في نفس الموسم مرتين.

البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق وقائد النصر السعودي حاليا، كان أول من جمع هذه الثلاثية مرتين وذلك في موسمي 2006-2007 و2007-2008.

وقبل نسخة 2024-2025، حقق صلاح الثلاثية المذكورة في موسم 2017-2018.

ماذا قدّم صلاح في موسم 2024-2025؟

حصد "مو" جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم، بعدما سجل 29 هدفا بفارق 6 أهداف أمام السويدي أليكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز الثاني.

وبهذا توج النجم المصري بجائزة هداف بريميرليج للمرة الرابعة في مسيرته، ليتقاسم الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، مهاجم أرسنال السابق، الذي فاز بالجائزة 4 مرات أيضا.

متحف صلاح.. 103 جوائز فردية مع ليفربول 

كذلك حصد قائد منتخب مصر على جائزة أفضل صانع لعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي للمرة الثانية في مسيرته، بعدما قدم 18 تمريرة حاسمة.

وإجمالا خاض صلاح 52 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 34 هدفا وصنع 23، وأسهم في فوز فريق المدرب أرني سلوت بلقب الدوري الإنجليزي.

ماذا قدّم صلاح مع ليفربول؟

النجم صاحب الـ33 انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.

وشارك صلاح في 403 مباريات مع "الريدز" بمختلف المسابقات، سجل خلالها 246 هدفا وصنع 113، وحقق 8 ألقاب.

الدوري الإنجليزي كريستيانو رونالدو محمد صلاح

