المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ضربة موجعة لأرسنال.. هافرتز يغيب عن التدريبات بسبب إصابة في الركبة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:25 م 20/08/2025
كاي هافرتز

ضربة موجعة لأرسنال

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نجم أرسنال، كاي هافرتز (26 عامًا)، تعرض لإصابة جديدة في الركبة، أجبرته على الغياب عن التدريبات المفتوحة للفريق في ملعب الإمارات، صباح الأربعاء.

هذه الانتكاسة تأتي بعد إصابة سابقة في أوتار الركبة أبعدته عن النصف الثاني من الموسم الماضي، خلال معسكر تدريبي لأرسنال في دبي.

20 لاعبا يظهر لأول مرة مع الستة الكبار في الدوري الإنجليزي

أزمة هجومية في أرسنال

ووفقًا لموقع "ذا أثليتيك"، فإن هذه الإصابة ستجبر المدرب ميكيل أرتيتا على البحث عن تعزيزات في سوق الانتقالات، خاصة مع غياب المهاجم جابرييل جيسوس لفترة طويلة بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي منذ يناير.

ويبقى فيكتور جيوكيريس المهاجم الوحيد الجاهز للفريق حاليًا.

خلال الموسم 2024-2025، تولى ميكيل ميرينو ولياندرو تروسارد أدوارًا هجومية رئيسية في غياب هافرتز وجيسوس.

ويعد غياب هافرتز، الذي شارك كبديل في مباراة الفوز 1-0 على مانشستر يونايتد يوم الأحد، ضربة موجعة لأرتيتا، نظرًا لمرونة اللاعب الألماني القادر على اللعب كمهاجم أو في خط الوسط.

يونايتد يتطور تكتيكيًا وأرسنال يفوز بلا إقناع (تحليل)

في سياق متصل، برز اسم رودريجو، لاعب ريال مدريد، كخيار محتمل لأرسنال.

ولم يشارك البرازيلي، الذي بقي على مقاعد البدلاء في فوز ريال مدريد 1-0 على أوساسونا الثلاثاء، لأسباب تكتيكية بحسب تصريحات مدربه تشابي ألونسو.

مباراة أرسنال القادمة
إصابة أرسنال رودريجو سوق الانتقالات فيكتور جيوكيريس كاي هافرتز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg