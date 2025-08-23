أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نجم أرسنال، كاي هافرتز (26 عامًا)، تعرض لإصابة جديدة في الركبة، أجبرته على الغياب عن التدريبات المفتوحة للفريق في ملعب الإمارات، صباح الأربعاء.

هذه الانتكاسة تأتي بعد إصابة سابقة في أوتار الركبة أبعدته عن النصف الثاني من الموسم الماضي، خلال معسكر تدريبي لأرسنال في دبي.

20 لاعبا يظهر لأول مرة مع الستة الكبار في الدوري الإنجليزي

أزمة هجومية في أرسنال

ووفقًا لموقع "ذا أثليتيك"، فإن هذه الإصابة ستجبر المدرب ميكيل أرتيتا على البحث عن تعزيزات في سوق الانتقالات، خاصة مع غياب المهاجم جابرييل جيسوس لفترة طويلة بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي منذ يناير.

ويبقى فيكتور جيوكيريس المهاجم الوحيد الجاهز للفريق حاليًا.

خلال الموسم 2024-2025، تولى ميكيل ميرينو ولياندرو تروسارد أدوارًا هجومية رئيسية في غياب هافرتز وجيسوس.

ويعد غياب هافرتز، الذي شارك كبديل في مباراة الفوز 1-0 على مانشستر يونايتد يوم الأحد، ضربة موجعة لأرتيتا، نظرًا لمرونة اللاعب الألماني القادر على اللعب كمهاجم أو في خط الوسط.

يونايتد يتطور تكتيكيًا وأرسنال يفوز بلا إقناع (تحليل)

في سياق متصل، برز اسم رودريجو، لاعب ريال مدريد، كخيار محتمل لأرسنال.

ولم يشارك البرازيلي، الذي بقي على مقاعد البدلاء في فوز ريال مدريد 1-0 على أوساسونا الثلاثاء، لأسباب تكتيكية بحسب تصريحات مدربه تشابي ألونسو.