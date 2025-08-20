المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مستقبل دوناروما في مانشستر سيتي.. هل ينجح في اجتياز اختبارات جوارديولا؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:09 م 20/08/2025
دوناروما

حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما

يواصل مانشستر سيتي محادثاته مع باريس سان جيرمان لضم حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما، في صفقة محتملة قد تشهد انتقاله إلى ملعب الاتحاد هذا الصيف.

وفي ظل هذه التكهنات، كشف بيب جوارديولا، مدرب السيتي، عن توقعاته من حراس المرمى، مؤكدًا أن عليهم الجمع بين "التصدي واللعب" بكفاءة.

وأفادت صحيفة "فوتبول إيطاليا" ببدء المفاوضات المباشرة بين الناديين، حيث يبدو أن دوناروما، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2026، قد يغادر النادي الفرنسي بعد استبعاده من مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام توتنهام، وتفضيل المدرب لويس إنريكي للحارس لوكاس شيفالييه بسبب مهاراته في التمرير.

مانشستر سيتي يقترب من تجديد عقد ريكو لويس

جوارديولا يرسم معايير جديدة

وفي تصريحات لصحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، أوضح جوارديولا تطور دور حارس المرمى في كرة القدم الحديثة، قائلاً: "مركز حارس المرمى هو الأكثر تطورًا منذ أيامي كلاعب، سابقًا كان دوره يقتصر على التصدي، أما الآن فهو يصد ويلعب، نلعب بـ11 لاعبًا، والحارس جزء لا يتجزأ من اللعبة".

وأضاف: "من الصعب إيجاد حارس يفتقر إلى الشجاعة في التعامل مع الكرة، لا أطالب بقدرات استثنائية مثل إيدرسون، لكن على الأقل يجب أن يكون لديه الحد الأدنى من المشاركة".

موسم شاق ينتظر عمر مرموش في السيتي (تحليل)

دوناروما مقابل إيدرسون

تشير إحصائيات موقع Sofascore إلى أن دقة التمريرات الطويلة لدوناروما في الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025 بلغت 44.6%، مقارنة بـ57.9% لإيدرسون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما ساهم إيدرسون بأربع تمريرات حاسمة وصنع أربع فرص كبيرة، مما يعكس دوره الحاسم في بناء اللعب تحت قيادة جوارديولا.

الدوري الإنجليزي باريس سان جيرمان مانشستر سيتي الدوري الفرنسي بيب جوارديولا لويس إنريكي إيدرسون جيانلويجي دوناروما لوكاس شيفالييه

