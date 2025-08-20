يخطط مانشستر يونايتد للتخلي عن خمسة من لاعبيه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في الأول من سبتمبر، مع اهتمام بارز من أندية الدوري الإيطالي بثلاثة منهم.

وفقًا لصحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، يسعى النادي الإنجليزي لبيع أليخاندرو جارناتشو، جادون سانشو، أنتوني، تيريل مالاسيا، وراسموس هوجلوند.

وتشير التقارير إلى أن سانشو، جارناتشو، أنتوني، ومالاسيا يتدربون بمعزل عن الفريق في كارينجتون بعد إبلاغهم النادي برغبتهم في الرحيل هذا الصيف.

الدوري الإيطالي يراقب

تتجه الأنظار نحو الدوري الإيطالي، حيث ارتبط سانشو بعرض من روما، لكنه أوقف المحادثات مع النادي الإيطالي، وفقًا لمصادر موقع "فوتبول إيطاليا".

ومع ذلك، توصل روما إلى اتفاق كامل مع مانشستر يونايتد ووكلاء سانشو بشأن الرسوم.

كما يعتقد أن ضم ليون بيلي، لاعب أستون فيلا المعار وصديق سانشو المقرب، قد يعزز فرص إتمام الصفقة.

في الوقت ذاته، يتنافس ميلان ونابولي على ضم هوجلوند، حيث أرسل ميلان وسيطًا للتفاوض مع والد المهاجم الدنماركي، بالإضافة إلى تقديم عرض لفيكتور بونيفاس من باير ليفركوزن.

أما مالاسيا، فقد ارتبط اسمه بروما، مع اهتمام إضافي من بشكتاش التركي بالظهير الذي استبعد من خطط يونايتد.