هل يرحل؟.. ثلاثي الدوري الإنجليزي يلاحق نجم ليفربول

يترقب كوستاس تسيميكاس، الظهير الأيسر لليفربول، مستقبله مع النادي، حيث أبدت ثلاثة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز اهتمامًا قويًا بالتعاقد معه قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لمصادر موقع CaughtOffside، فإن الدولي اليوناني البالغ من العمر 29 عامًا منفتح على فكرة الانتقال، شريطة أن يجد مشروعًا يناسبه ويضمن له وقتًا كافيًا للمشاركة.

وتشير التقارير إلى أن أندية فولهام، ليدز يونايتد، ونوتنغهام فورست تتنافس للحصول على خدماته، بينما تلوح في الأفق اهتمامات محتملة من أندية الدوري الإيطالي.

دور متغير في ليفربول

على مدار سنواته مع ليفربول، أثبت تسيميكاس جدارته كخيار احتياطي موثوق خلف أندرو روبرتسون في مركز الظهير الأيسر.

لكن وصول ميلوس كيركيز إلى الفريق غير من ديناميكيات التشكيلة تحت قيادة المدرب أرني سلوت.

ومن المتوقع أن يصبح كيركيز الخيار الأول في الجهة اليسرى، مع تراجع دور روبرتسون إلى البدلاء، مما يقلل من فرص تسيميكاس في اللعب بانتظام.

قرار حذر وطموح أوروبي

أكدت مصادر CaughtOffside أن تسيميكاس لن يتسرع في اتخاذ قرار بشأن مستقبله، حيث يرغب في دراسة العروض بعناية.

ويبدو أن فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية قد تكون عاملاً حاسمًا في اختياره المقبل.