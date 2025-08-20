"كوناتي ليس للبيع".. آرني سلوت يصدم ريال مدريد

يواجه نادي ليفربول ضغوطًا متزايدة بشأن مستقبل مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي ارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقرير من صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، طالب المدرب الهولندي آرني سلوت إدارة النادي بالتمسك باللاعب البالغ من العمر 26 عامًا ومنع رحيله هذا الصيف.

هل ينجح ليفربول في الإبقاء على كوناتي؟

ينتهي عقد كوناتي مع ليفربول في يونيو 2026، مما يضع النادي تحت ضغط لبيعه الآن مقابل مبلغ يقدر بـ50 مليون يورو، أو المخاطرة بخسارته مجانًا العام المقبل.

كيف تعمل آلة صلاح في سن الـ33 مع ليفربول؟

ومع اهتمام ريال مدريد المستمر، الذي يرى في كوناتي خيارًا مثاليًا لتعزيز خط دفاعه، تتزايد التحديات أمام "الريدز" للحفاظ على أحد أعمدتهم الدفاعية.

وأثبت كوناتي، الذي انضم إلى ليفربول قادمًا من لايبزيج الألماني في صيف 2021 مقابل 40 مليون يورو، نفسه كأحد أفضل مدافعي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شارك في 134 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ومع رحيل لاعبين بارزين مثل ترينت ألكسندر-أرنولد ولويس دياز هذا الصيف، إلى جانب الخسارة المأساوية لديوجو جوتا، يعد بقاء كوناتي ضروريًا للحفاظ على استقرار الفريق وخبرته.

على الرغم من تعاقد ليفربول مع المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني من بارما مقابل 35 مليون يورو، ووضع مارك جيهي من كريستال بالاس ضمن أهدافه، إلا أن خسارة كوناتي قد تكون ضربة قوية لآمال الفريق في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي.

متحف صلاح.. 103 جوائز فردية مع ليفربول

وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد يفضل دفع مبلغ يتراوح بين 20 و25 مليون يورو، أو الانتظار حتى يصبح كوناتي متاحًا مجانًا في 2026، مما يزيد الضغط على إدارة ليفربول لتجديد عقده.