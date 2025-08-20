حصد البرازيلي ريتشارلسون، اليوم الأربعاء، أول جائزة فردية في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، متفوقًا على 7 لاعبين آخرين.

وقاد ريتشارلسون، توتنهام هوتسبير إلى الفوز بثلاثية نظيفة على بيرنلي في الجولة الافتتاحية من منافسات الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي.

ريتشارلون يفتتح جوائز الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عبر المنصات الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتويج ريتشارلسون بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى، موضحًا أنه حصل على أعلى عدد من الأصوات الجماهيرية.

وسجل ريتشارلسون هدفين في فوز توتنهام على بيرنلي، من بينها هدف من مقصية مزدوجة رائعة.

وصنع البرازيلي ريتشارلسون شراكة هجومية ناجحة في الظهور الأول لتوتنهام بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ سجل ثنائيته في مرمى بيرنلي بصناعة اللاعب الغاني محمد قدوس.

هزم 7 لاعبين

تنافس ريتشارلسون مع 7 لاعبين آخرين في القائمة المرشحة لحصد جائزة أفضل لاعب في افتتاحية الدوري الإنجليزي.

وتفوق ريتشارلسون على كل من دان بالارد من سندرلاند، وهوجو إيكيتيكي من ليفربول، وإيرلينج هالاند وتيجاني رايندرز من مانشستر سيتي، وديفيد رايا من أرسنال، وأنطوان سيمنيو من بورنموث وكريس وود من نوتنجهام فورست.