المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هزم 7 لاعبين.. ريتشارلسون يفتتح جوائز الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:35 م 20/08/2025
ريتشارلسون

ريتشارلسون من مباراة توتنهام وبيرنلي

حصد البرازيلي ريتشارلسون، اليوم الأربعاء، أول جائزة فردية في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، متفوقًا على 7 لاعبين آخرين.

وقاد ريتشارلسون، توتنهام هوتسبير إلى الفوز بثلاثية نظيفة على بيرنلي في الجولة الافتتاحية من منافسات الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي.

ريتشارلون يفتتح جوائز الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عبر المنصات الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتويج ريتشارلسون بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى، موضحًا أنه حصل على أعلى عدد من الأصوات الجماهيرية.

وسجل ريتشارلسون هدفين في فوز توتنهام على بيرنلي، من بينها هدف من مقصية مزدوجة رائعة.

وصنع البرازيلي ريتشارلسون شراكة هجومية ناجحة في الظهور الأول لتوتنهام بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ سجل ثنائيته في مرمى بيرنلي بصناعة اللاعب الغاني محمد قدوس.

هزم 7 لاعبين

تنافس ريتشارلسون مع 7 لاعبين آخرين في القائمة المرشحة لحصد جائزة أفضل لاعب في افتتاحية الدوري الإنجليزي.

وتفوق ريتشارلسون على كل من دان بالارد من سندرلاند، وهوجو إيكيتيكي من ليفربول، وإيرلينج هالاند وتيجاني رايندرز من مانشستر سيتي، وديفيد رايا من أرسنال، وأنطوان سيمنيو من بورنموث وكريس وود من نوتنجهام فورست.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام ريتشارلسون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg