ليس له مكان في أنفيلد.. صديق صلاح يقترب من الرحيل عن ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:11 م 20/08/2025
صلاج

صلاح رفقة تسيميكاس وجاكبو - ثلاثي ليفربول

أصبح أحد اللاعبين المقربين من المصري محمد صلاح في نادي ليفربول قريبًا من الرحيل هذا الصيف، بحسب ما ذكرت آخر المستجدات الصحفية، اليوم الأربعاء.

ويملك صلاح علاقة صداقة قوية جدًا مع العديد من لاعبي ليفربول، لكن لسوء الحظ فقد صاحب الـ33 عامًا العديد منهم هذا الصيف، بعد انتقال ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد وداروين نونيز إلى الهلال، مع وفاة ديوجو جوتا التي أحدثت صدمة كبيرة في ملعب أنفيلد.

لاعب جديد يقترب من الرحيل عن ليفربول

ذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن أولمبيك مارسيليا يرغب في التعاقد مع اليوناني كوستاس تسيميكاس من صفوف ليفربول.

ويأمل ليفربول في بيع خدمات الظهير الأيسر تسيميكاس الذي يملك عقدًا في أنفيلد حتى يونيو 2027، خاصة بعد خروجه من حسابات المدرب الهولندي آرني سلوت في الموسم الجديد.

من جانبه، يعتقد مارسيليا أن صاحب الـ29 عامًا يناسب تمامًا أسلوب فلسفة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، خاصة هجوميًا.

ليس له مكان في أنفيلد

حصل تسيميكاس على عدد لا بأس به من المباريات مع ليفربول، رغم أنه بقي أغلب الوقت بين مقاعد البدلاء منذ وصوله من أولمبياكوس في 2020، سواءً مع يورجن كلوب أو آرني سلوت.

وبات اليوناني تسيميكاس الخيار الثالث لدى سلوت بشأن مركز الظهير الأيسر في ليفربول، بعد كل من المجري ميلوش كيركيز والاسكتلندي آندرو روبرتسون.

وبحسب ترانسفير ماركت، لعب تسيميكاس 115 مباراة رسمية مع ليفربول، صنع خلالها 18 هدفًا دون أن يسجل.

صديق صلاح

دائمًا ما تحدث تسيميكاس عن علاقة الصداقة القوية التي تربطه بصلاح.

وقال اللاعب اليوناني في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي في نوفمبر 2023: "صلاح رائع على المستوى الإنساني.. لقد ساعدني كثيراً، وفي كل مشكلة أواجهها على المستوى الشخصي ألجأ إليه، وهو دائمًا ما يحفزني من أجل أن أبقى متحفزًا وإيجابيًا".

وفي ديسمبر 2022، قال تسيميكاس: "تجمعني صداقة قوية بصلاح.. لقد قابلته العديد من المرات في اليونان، ونستمتع بصحبة بعضنا البعض، وبالنسبة لي إنه أحد أفضل الأشخاص الذين قابلتهم في مسيرتي مع كرة القدم".

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

