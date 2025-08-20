وجه ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن في صفوف ريال مدريد رسالة إلى زميله السابق النجم المصري محمد صلاح بعد فوزه بجائزة لاعب العام المقدمة من رابطة المحترفين بإنجلترا.

وتوج صلاح، أمس الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين (PFA).

وأصبح النجم المصري أول لاعب في التاريخ يُحرز الجائزة ثلاث مرات، بعد فوزه بها في عامي 2018 و2022 أيضًا.

ونشر أرنولد صورة لمحمد صلاح بجوار جائزة لاعب العام عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق، قائلا: "تاريخ ".

وسيطر صلاح على جوائز الأفضل في منافسات الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، كأكثر من سجل برصيد 29 هدفًا وأكثر من صنع بـ18 تمريرة حاسمة، أصبح كذلك أول لاعب على الإطلاق يحصد جائزة لاعب العام في إنجلترا 3 مرات من PFA، بعد أن توج بها في 2018 و2022.

