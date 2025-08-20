المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

أرنولد يحتفي بصلاح بعد تتويجه بجائزة لاعب العام في إنجلترا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:27 م 20/08/2025
صلاح

محمد صلاح

وجه ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن في صفوف ريال مدريد رسالة إلى زميله السابق النجم المصري محمد صلاح بعد فوزه بجائزة لاعب العام المقدمة من رابطة المحترفين بإنجلترا.

وتوج صلاح، أمس الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين (PFA).

وأصبح النجم المصري أول لاعب في التاريخ يُحرز الجائزة ثلاث مرات، بعد فوزه بها في عامي 2018 و2022 أيضًا.

صلاح: قدمت أفضل مواسمي مع ليفربول.. والضغط سيكون أكبر

ونشر أرنولد صورة لمحمد صلاح بجوار جائزة لاعب العام عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق، قائلا: "تاريخ ".

وسيطر صلاح على جوائز الأفضل في منافسات الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، كأكثر من سجل برصيد 29 هدفًا وأكثر من صنع بـ18 تمريرة حاسمة، أصبح كذلك أول لاعب على الإطلاق يحصد جائزة لاعب العام في إنجلترا 3 مرات من PFA، بعد أن توج بها في 2018 و2022.

سعرها 600 ألف دولار.. ساعة صلاح تخطف الأنظار في حفل جوائز الأفضل (صور)

 

الدوري الإنجليزي محمد صلاح أرنولد لاعب العام في إنجلترا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

