غياب رائعة صلاح.. 12 هدفا مرشحا للأفضل في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:43 م 20/08/2025
ليفربول

صورة من احتفال محمد صلاح أمام بورنموث

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عن الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة الأولى من المسابقة.

وشهدت الجولة الأولى فوز ليفربول على بورنموث بنتيجة 4-2 في لقاء تألق خلاله محمد صلاح نجم منتخب مصر، حيث سجل هدف فريقه الأخير في المباراة.

كما انتصر سندرلاند على وست هام بنتيجة 3-0، وتوتنهام قهر بيرنلي بنتيجة 3-0، أما رفاق بيب جوارديولا حققوا الفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 4-0.

وغاب هدف صلاح عن الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة الأولى، رغم أنه سدد كرة قوية سكنت شباك بورنموث.

وجاء الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي كالتالي:

1- هدف ريتشارليسون أمام بيرنلي.

2- هدف ريان شرقي أمام وولفرهامبتون.

3- هدف فيدريكو كييزا أمام بورنموث.

4- هدف دان نودي أمام برينتفورد.

5- هدف ويلسون إيزيدور أمام وست هام.

6- هدف تيجاني ريندرز أمام وولفرهامبتون.

7- هدف أنطوان سيمنيو أمام ليفربول.

8- هدف ريتشارليسون أمام بيرنلي.

9- هدف دانيال بالارد أمام وست هام.

10- هدف جاكبو أمام بورنموث.

11- هدف رودريجو مونيز أمام برايتون.

12- هدف كريس وود أمام برينتفورد.

ليفربول الدوري الإنجليزي صلاح جاكبو كييزا

