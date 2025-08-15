أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عن الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة الأولى من المسابقة.

وشهدت الجولة الأولى فوز ليفربول على بورنموث بنتيجة 4-2 في لقاء تألق خلاله محمد صلاح نجم منتخب مصر، حيث سجل هدف فريقه الأخير في المباراة.

كما انتصر سندرلاند على وست هام بنتيجة 3-0، وتوتنهام قهر بيرنلي بنتيجة 3-0، أما رفاق بيب جوارديولا حققوا الفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 4-0.

وغاب هدف صلاح عن الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة الأولى، رغم أنه سدد كرة قوية سكنت شباك بورنموث.

وجاء الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي كالتالي:

1- هدف ريتشارليسون أمام بيرنلي.

2- هدف ريان شرقي أمام وولفرهامبتون.

3- هدف فيدريكو كييزا أمام بورنموث.

4- هدف دان نودي أمام برينتفورد.

5- هدف ويلسون إيزيدور أمام وست هام.

6- هدف تيجاني ريندرز أمام وولفرهامبتون.

7- هدف أنطوان سيمنيو أمام ليفربول.

9- هدف دانيال بالارد أمام وست هام.

10- هدف جاكبو أمام بورنموث.

11- هدف رودريجو مونيز أمام برايتون.

12- هدف كريس وود أمام برينتفورد.