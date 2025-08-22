تشيلسي يودع ريناتو فيجا.. والوجهة إسبانيا

بات البرتغالي ريناتو فيجا، لاعب تشيلسي، على أعتاب الانتقال إلى فياريال الإسباني خلال الساعات القليلة المقبلة، في صفقة تُقدر قيمتها بنحو 30 مليون يورو، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس".

ويعد رحيل فيجا خبرًا سارًا لإدارة البلوز التي تسعى للتخلص من بعض اللاعبين غير المرغوب فيهم قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تشيلسي يخطط لضم صفقة جديدة

ولم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا من حجز مكان أساسي في تشكيلة تشيلسي المزدحمة، حيث شارك في 18 مباراة فقط سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

مشوار ريناتو فيجا

وكان فيجا قد انضم إلى صفوف البلوز في صيف 2023 قادمًا من بازل السويسري مقابل 14 مليون يورو.

7 نجوم ينتظرون الرحيل عن أنديتهم في الدوري الإنجليزي

قبل أن تتم إعارته إلى يوفنتوس خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث خاض 15 مباراة مع الفريق الإيطالي، في صفقة إعارة قدرت قيمتها بحوالي 4 ملايين يورو.