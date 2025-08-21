صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

رفض برينتفورد

رفض نادي برينتفورد الإنجليزي، عرضاً من نظيره نيوكاسل يونايتد، للتعاقد مع الكونغولي يوان ويسا لاعب الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وأرسل نيوكاسل عرضاً محسناً لضم ويسا من برينتفورد بمبلغ 40 مليون جنيه استرليني، إلا أن العرض تم رفضه، حيث يتمسك الفريق بخدمات المهاجم.

سكاي سبورتس

اهتمام أستون فيلا

أظهر نادي أستون فيلا الإنجليزي، اهتمامه بخدمات السنغالي الدولي نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ويرغب أستون فيلا في التعاقد مع نيكولاس جاكسون لتدعيم خط الهجوم، بناء على طلب من أوناي إيمري الذي درب اللاعب صاحب الـ24 عاماً من قبل في فريق فياريال.

ذا أثليتك

رحيل جديد عن تشيلسي

اقترب البرتغالي ريناتو فيجا لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، من الرحيل عن صفوف البلوز إلى فياريال الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وسينضم ريناتو فيجا إلى فياريال في صفقة انتقال دائم مقابل 26 مليون جنيه استرليني متضمنة الإضافات.

الصحافة الإسبانية

سبورت

الاتحاد يستهدف سيبايوس

يهتم نادي الاتحاد السعودي، بالتعاقد مع داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد مستعد لمحاولة إغراء سيبايوس بالرحيل عن الدوري الإسباني بعرض ضخم في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

آس

فياريال يتعاقد مع فيجا

توصل نادي فياريال الإسباني إلى اتفاق مع تشيلسي لضم المدافع البرتغالي ريناتو فيغا، في صفقة قياسية قد تصل قيمتها إلى 29.5 مليون يورو، تتوزع بين مبالغ ثابتة وأخرى متغيرة.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب عقدًا طويل الأمد يمتد لسبع سنوات، لتصبح الصفقة الأغلى في تاريخ فياريال.

ماركا

صدمة سيميوني

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تفاصيل إصابة أليكس باينا لاعب النادي الجديد، بعدما لم يتمكن من إكمال مران الفريق، اليوم الأربعاء.

وقال أتلتيكو مدريد في بيانه: "لم يتمكن أليكس باينا من إكمال تدريب الأربعاء بعد شعوره بآلام عضلية".

ومن المتوقع أن يغيب أليكس باينا عن مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة أمام إلتشي، ما يمثل ضربة قوية للمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

غياب لوكاكو

لن يحتاج روميلو لوكاكو إلى الخضوع لعملية جراحية بسبب إصابته في الفخذ، لكن من المتوقع أن يظل خارج الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وتعرض الدولي البلجيكي لإصابة في فخذه الأيسر خلال مباراة ودية قبل بداية الموسم ضد أوليمبياكوس في 14 أغسطس.

رؤية بيولي

أكد ستيفانو بيولي، مدرب فيورنتينا، أن فريقه مستعد ومتحمس لمباراة بوليسيا الأوكراني في دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال بيولي في مؤتمره الصحفي: "إذا كان علي تحفيز لاعبي فريقي من أجل المباراة، فستكون بداية سيئة للموسم، لقد وضعنا هذا التاريخ في جدول أعمالنا منذ أوائل يوليو، ونحن مستعدون للمباراة".

وأضاف: "لقد عملنا بجد ولدينا أفكار واضحة حول كيفية لعبنا. ندرك أهمية هذه الجولة التمهيدية والتقدم في أوروبا".

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

طلب دي زيربي

طلب المدير الفني روبرتو دي زيربي، مدرب أولمبيك مارسيليا، من إدارة ناديه التعاقد مع اللاعب اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس من ليفربول.

ويرى دي زيربي أن تسيميكاس يناسب أسلوب لعب مارسيليا، خاصة أن ليفربول لن يمانع بيع خدمات اللاعب هذا الصيف.

وبات تسيميكاس الخيار الثالث في مركز الظهير الأيسر في ليفربول بعد كل من المجري ميلوش كيركيز والاسكتلندي أندرو روبرتسون.

راديو مونت كارلو

تفاصيل المشادة في مارسيليا

كشف المهدي بنعطية، المدير الرياضي لنادي أولمبيك مارسيليا، المزيد من التفاصيل بشأن واقعة المشادة بين أدريان رابيو وجوناثان رو، قبل عرضهما للبيع.

وقال بنعطية: "كان الأمر عبارة عن مجرد كلمات ثم ارتفعت الأصوات، وبدأ الصراخ.. عادةً ما يتدخل لاعبان أو ثلاثة للفصل بينهم، لكن ما حدث كان مختلفًا إذ تحول الأمر إلى مواجهة جسدية ثم لكمة في الوجه، ولسوء الحظ كان هناك لاعب شاب صغير تعرض للإغماء وسقط أرضًا".

وأتم : "كان مشهدًا من الفوضى لم أر مثله في حياتي.. أعرف أنه من الطبيعي أن ترتفع الأصوات لكن لا يمكن أن يصل الأمر إلى اعتداء جسدي ولكمة، واضطر رجال الأمن إلى الحضور للفصل بين اللاعبين.. أين نحن؟ نحن هنا من أجل لعب كرة القدم".

الصحافة الألمانية

سكاي ألمانيا

مخاوف بشأن كاي هافيرتز

تعرض اللاعب الألماني الدولي كاي هافيرتز مهاجم أرسنال لإصابة في الركبة وسيغيب عن الملاعب لفترة لم تحدد مدتها حتى الآن.

وغاب هافيرتز عن تدريب أرسنال المفتوح للجمهور يوم الأربعاء.

وكان اللاعب غاب عن معظم موسم 2024/2025 بسبب إصابة في الفخذ قبل أن يظهر بديلا يوم الأحد في الفوز على مانشستر يونايتد 1-0.

اتفاق بايرن وأيندهوفن

توصل نادي بي إس في أيندهوفن لاتفاق مع بايرن ميونخ بشأن اللاعب بول وانر.

وسينضم بول وانر إلى أيندهوفن نهائيا مقابل 15 مليون يورو، مع إمكانية زيادته من خلال مكافآت إضافية.