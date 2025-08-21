المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ميتروفيتش يرفض الانضمام إلى سندرلاند

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:17 م 21/08/2025
ميتروفيتش

ألكسندر ميتروفيتش

كشفت تقارير إعلامية عن رفض الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي، الانتقال إلى سندرلاند الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميتروفيتش انضم إلى الهلال قادما من فولهام الإنجليزي عام 2023 بمقابل يتجاوز 50 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى صيف 2026 (نهاية الموسم الحالي).

صراع خارج الملعب بين أهلي جدة والنصر

وبحسب تقارير سابقة، فإن سيموني إنزاجي، المدرب الجديد للهلال، قرر عدم الاعتماد على ميتروفيتش وإخراجه من حساباته، ليفتح الباب أمام رحيله هذا الصيف.

ووفقا لما ذكره موقع "Give Me Sport" البريطاني، فإن ميتروفيتش رفض مقترحا للانضمام إلى سندرلاند، لكنه يرحب بالعودة إلى بريميرليج لكن ليلتحق بأحد أندية العاصمة لندن.

اللاعب صاحب الـ30 عاما اقترن اسمه بعدة أندية إنجليزية أبرزها فولهام، ناديه السابق، بجانب مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام.

صباحك أوروبي.. رحيل جديد عن تشيلسي

وتجدر الإشارة إلى أن ميتروفيتش سجل 28 هدفا وقدّم 7 تمريرات حاسمة في 36 مباراة مع الهلال بمختلف المسابقات في الموسم المنصرم.

وتسبب إصابة اللاعب الصربي في الفخذ في ابتعاده عن المشاركة مع الهلال في كأس العالم للأندية 2025.

ولا يزال ميتروفيتش يعاني من الإصابة حتى الآن، وغير الواضح موعد عودته للملاعب.

