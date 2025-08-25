لماذا اشتعلت العلاقة بين إيزاك وإدارة نيوكاسل؟

لا تزال أزمة اللاعب ألكسندر إيزاك، هداف فريق نيوكاسل، مشتعلة على خلفية تمسك الإدارة بخدماته، نظرًا لعدم وصول عرض مالي مغرٍ لبيع اللاعب في هذا الصيف، إلى جانب عدم التعاقد مع بديل على نفس المستوى.

وارتبط اسم إيزاك بقوة بالانتقال إلى صفوف ليفربول، والذي قدّم عرضًا رسميًا بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني خلال الشهر الماضي، إلا أن إدارة نيوكاسل رفضت العرض المُقدَّم، لتُبقي على لاعبها، والذي يمتلك عقدًا حتى صيف 2028.

وكان صاحب الـ25 عامًا قد انتقل إلى صفوف الفريق الملقب بـ"جيش المدينة" في صيف 2022، قادمًا من ريال سوسيداد الإسباني، في صفقة مالية قُدرت بأكثر من 65 مليون جنيه إسترليني، لتُصنَّف كأغلى صفقة في تاريخ النادي.

ماذا حدث؟

البداية كانت قبل الجولة الآسيوية لفريق نيوكاسل والتحضيرات للموسم الجديد (2025–2026)، وهنا رفض اللاعب التواجد مع بعثة الفريق بحجة أنه يعاني من إصابة تمنعه من اللحاق بالفريق أثناء التحضيرات.

هذا الأمر أربك حسابات إدارة نيوكاسل، والتي ترى في اللاعب العنصر الأول في الفريق، نظرًا للدور الذي قدّمه منذ التحاقه في صيف 2022، حيث قدّم أرقامًا مميزة في السنوات الماضية.

وسجل إيزاك بقميص نيوكاسل 62 هدفًا في 109 مباريات على مختلف المسابقات، كما صنع 11 تمريرة حاسمة، لتكون مسيرته حتى هذه اللحظة الأفضل رقميًا خلال مشواره الاحترافي.

وحاولت إدارة نيوكاسل التعاقد مع مهاجم بديل، ليكون الاسم الأبرز للتعاقد معه المهاجم بنجامين سيسكو، لاعب لايبزيج السابق، إلا أنه قرر الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وارتبط نادي نيوكاسل بأكثر من مهاجم للانتقال للفريق، مثل جونسالو راموس مهاجم فريق باريس سان جيرمان، إلا أن الصفقة لم تتطور بالشكل الإيجابي.

ما أسباب الأزمة بين إيزاك ونيوكاسل؟

بحسب موقع "CaughtOffside" العالمي، فإن إيزاك وصلت علاقته لطريق مسدود بعد بيانه الأخير ضد النادي، والذي ألمح من خلاله إلى وجود أزمة مع إدارة النادي بسبب عدم تنفيذ الوعود التي حصل عليها.

وأوضح الموقع العالمي أن الأزمة لا تتمثل في الراتب الذي يحصل عليه، إنما في المشروع الذي يقدمه النادي، وعدم إبرام صفقات قوية، وهذا ما جعل اللاعب يرغب في الرحيل خلال الصيف الحالي.

ولم ينجح النادي الإنجليزي في إبرام صفقات من الفئة الأولى، وهذا ما أغضب اللاعب، الذي اتخذ قرارًا بالرحيل إلى نادي ليفربول، لكن جاء رد نيوكاسل الرسمي بأن اللاعب لن يرحل.

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة نيوكاسل على استعداد لتعديل راتب إيزاك، حيث يحصل أسبوعيًا على 150 ألف جنيه إسترليني، إلا أن اللاعب رفض فكرة تعديل العقد أو تمديده.

وكان إيزاك قد غاب عن المباراة الافتتاحية لفريقه أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، حيث لم يتواجد اللاعب في التدريبات الجماعية حتى هذه اللحظة.

ترتيب الدوري الإنجليزي