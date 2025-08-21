المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هويلوند يحدد شرطه للرحيل عن مانشستر يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:54 م 21/08/2025
راسموس هويلوند

هويلوند

حدد راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد، شرطه للموافقة على الرحيل عن النادي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وثارت شكوك في الفترة الماضية حول استمرار المهاجم الدنماركي مع مانشستر يونايتد، في ظل تذبذب مستواه، تزامنا مع تحرك النادي الإنجليزي لإبرام عدة صفقات في الهجوم هذا الصيف.

7 بطاقات أخيرة.. من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟

وبعدما كان رافضا فكرة الرحيل، بات هويلوند في الفترة الأخيرة مقتنعا بهذه الخطوة، خاصة بعد تعاقد يونايتد مع المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو.

وفقا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن هويلوند يضغط على الأندية المهتمة إما للتعاقد معه بشكل نهائي هذا الصيف، أو على الأقل الالتزام بالتعاقد معه في عام 2026 بعد الإعارة.

المهاجم الدنماركي يريد ضمانا لخطوته التالية، وأن يكون عنصرا أساسيا في فريقه القادم.

فنربخشة يكتفي بالتعادل على أرضه أمام بنفيكا

وبات صاحب الـ22 عاما في الفترة الأخيرة منفتحا على فكرة العودة إلى الدوري الإيطالي هذا الصيف، مع تزايد اهتمام عدة أندية إيطالية بالتعاقد معه، على رأسها ميلان ونابولي.

جدير بالذكر أن هويلوند انضم إلى يونايتد في 2023 قادما من أتالانتا في صفقة قيمتها 75 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2028، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وشارك المهاجم الدنماركي في 52 مباراة مع "الشياطين الحمر" بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4.

وغاب اللاعب الشاب عن قائمة مانشستر يونايتد في مباراته الافتتاحية هذا الموسم أمام أرسنال بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

