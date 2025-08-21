المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بينهم كايسيدو.. ثلاثي تشيلسي ينتظر 3 إنجازات أمام وست هام

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:44 م 21/08/2025
كايسيدو

كايسيدو - تشيلسي

يستعد نادي تشيلسي لخوض جولته الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي "2025-2026" بمواجهة وست هام يونايتد.

ويحل تشيلسي ضيفًا على وست هام في العاشرة مساء غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكان البلوز بدأ مشوارهم في بريميرليج بالتعادل مع كريستال بالاس سلبيا، بينما خسر وست هام أمام سندرلاند بثلاثية نظيفة.

طالع مباريات الدوري الإنجليزي من هنا

وكشف نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي أن هناك 3 لاعبين على أعتاب إنجازا ضد وست هام يونايتد.

- مويسيس كايسيدو قد يخوض مباراته رقم 100 مع تشيلسي إذا شارك ضد وست هام

- مارك كوكوريلا ينتظر مباراته رقم 100 كأساسي مع تشيلسي

- روبرت سانشيز قد يصل إلى مباراته رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

تشيلسي يستبعد نكونكو وجاكسون من مواجهة وست هام

استبعد تشيلسي الثنائي السنغالي نيكولاس جاكسون والفرنسي كريستوفر نكونكو من قائمته لمواجهة وست هام يونايتد غدا الجمعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي ذلك على خلفية تزايد الأنباء بشأن قرب رحيل الاثنين عن النادي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وتعاقد تشيلسي مع جواو بيدرو وليام ديلاب، لذا يبدو أن جاكسون وكونكو خارج دائرة اهتمامات المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

تشيلسي الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد

أخبار تهمك

