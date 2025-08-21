يستعد نادي تشيلسي لخوض جولته الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي "2025-2026" بمواجهة وست هام يونايتد.

ويحل تشيلسي ضيفًا على وست هام في العاشرة مساء غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكان البلوز بدأ مشوارهم في بريميرليج بالتعادل مع كريستال بالاس سلبيا، بينما خسر وست هام أمام سندرلاند بثلاثية نظيفة.

وكشف نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي أن هناك 3 لاعبين على أعتاب إنجازا ضد وست هام يونايتد.

- مويسيس كايسيدو قد يخوض مباراته رقم 100 مع تشيلسي إذا شارك ضد وست هام

- مارك كوكوريلا ينتظر مباراته رقم 100 كأساسي مع تشيلسي

- روبرت سانشيز قد يصل إلى مباراته رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.

تشيلسي يستبعد نكونكو وجاكسون من مواجهة وست هام

استبعد تشيلسي الثنائي السنغالي نيكولاس جاكسون والفرنسي كريستوفر نكونكو من قائمته لمواجهة وست هام يونايتد غدا الجمعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي ذلك على خلفية تزايد الأنباء بشأن قرب رحيل الاثنين عن النادي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وتعاقد تشيلسي مع جواو بيدرو وليام ديلاب، لذا يبدو أن جاكسون وكونكو خارج دائرة اهتمامات المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.