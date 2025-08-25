ليفربول يعلن غياب فريمبونج حتى نهاية فترة التوقف الدولي

أكد الهولندي أرن سلوت، المدير الفني لليفربول، أن المدافع الشاب كونور برادلي عاد للمشاركة في تدريبات الفريق، في الوقت الذي سيفتقد فيه "الريدز" خدمات جيريمي فريمبونج حتى نهاية فترة التوقف الدولي المقبل.

وكان فريمبونج قد غادر مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة الماضي عند الدقيقة 60، بعد شعوره بآلام في عضلة الفخذ الخلفية، ما سيحرمه من الظهور في المباريات المقبلة أمام نيوكاسل يونايتد وأرسنال.

برادلي يعود وفريمبونج يبتعد

في المقابل، عاد برادلي إلى التدريبات بعد غيابه عن مباراة درع المجتمع وكذلك لقاء بورنموث، حيث قال سلوت في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نيوكاسل: "شارك كونور لبضع دقائق معنا اليوم في التدريبات للمرة الأولى".

وعن إصابة فريمبونج أوضح: "الفريق الطبي كان محقًا تمامًا عندما قرر استبداله، لأنه كان سيغيب لفترة أطول لو استمر في اللعب، الآن من المتوقع أن يعود بعد فترة التوقف الدولي".

وأضاف: "سبق أن قلت بعد المباراة مباشرةً إن الأمر لا علاقة له بأسلوب لعبه، لكننا شعرنا بأنه يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، وبكلمة (نحن) لا أقصد أنا، بل الطاقم الطبي، وكانوا مُحقين تمامًا".

موعد مباراة ليفربول المقبلة

وبعد أن بدأوا الدفاع عن لقبهم بالفوز على بورنموث 4-2، يتوجه أبطال الدوري الإنجليزي إلى نيوكاسل يونايتد لمواجهة الفريق مساء الاثنين.