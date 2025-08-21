أعلن أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بلاس، انتقال مهاجمه إيبيريتشي إيزي إلى صفوف نادي أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إيبيريتشي إيزي دخل دائرة اهتمام، أكثر من نادٍ خلال الأيام الأخيرة، وكان قريبًا للغاية من توتنهام هوتسبرز، قبل أن يغير وجهته إلى الجار الآخر في لندن، أرسنال.

إيبيريتشي إيزي إلى أرسنال

وقال جلاسنر في تصريحات إعلامية، نقلتها شبكة سكاي سبورتس، إن إيبيريتشي إيزي لن يتواجد مع كريستال بالاس، في مباراة اللية ضد فريدريكستاد في دوري المؤتمر.

أضاف المدير الفني لفريق كريستال بالاس أن إيبيريتشي إيزي سيغيب عن المباراة، لأنه من المقرر أن ينضم إلى صفوف أرسنال.

كريستال بالاس يستضيف فريدريكستاد، مساء اليوم، في إطار ذهاب ملحق دوري المؤتمر الأوروبي، على أن تكون مباراة الإياب الخميس المقبل في النرويج.

ولعب إيبيريتشي إيزي (27 عامًا)، 169 مباراة مع كريستال بالاس خلال 5 مواسم، كما أنه بدأ موسمه السادس قبل أن يقرر الرحيل، ونجح في إحراز 34 هدفًا بينما صنع 23 آخرين.