ذكرت تقارير صحفية، اليوم، أن رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي الإنجليزي من المتوقع أن يغادر الفريق قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام عدد من الأندية بالبقاء ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرى تشيلسي أن رحيل ستيرلينج يجب أن يكون دائمًا، رغم أن عروض الإعارة لم يتم تعديلها بعد.

ثلاثة خيارات أمام ستيرلينج

وأوضحت مصادر موقع talkSPORT أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا يرحب بالبقاء في لندن، مع وجود ثلاثة خيارات رئيسية أمامه، هي فولهام وكريستال بالاس ووست هام.

تشيلسي يودع ريناتو فيجا

وكان فولهام قد أبدى اهتمامه باللاعب منذ يوليو، لكنه لم يقدم عرضًا رسميًا بعد، في حين يتمتع كريستال بالاس بعلاقة قوية مع تشيلسي، خاصة بعد إعارتهم لبن تشيلويل في النصف الثاني من الموسم الماضي.

كما يعتبر وست هام خيارًا محتملاً، إذ تربطه علاقة قوية مع مدربه غراهام بوتر، الذي سبق له تدريبه في ستامفورد بريدج.

طموح المشاركة في كأس العالم

يأتي هذا التطور بعد أن أدرك ستيرلينج أنه ليس ضمن خطط المدير الفني الجديد لتشيلسي، إنزو ماريسكا، رغم أن عقده يمتد حتى عام 2027.

تشيلسي يخطط لضم صفقة جديدة من نادٍ فرنسي

ويطمح ستيرلينج، صاحب 82 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، في الحفاظ على مكانه ضمن صفوف المنتخب استعدادًا لكأس العالم الصيف المقبل، وهو ما يزيد من اهتمامه بالبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي لندن على وجه الخصوص.