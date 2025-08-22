صباحك أوروبي.. عودة إيزاك.. عقد فينيسيوس.. وصدمة ليفربول

صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

عودة إيزاك

عاد ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل، إلى تدريبات فريقه بعد حرب البيانات الرسمية التي أجريت بين الطرفين بسبب رغبته في الرحيل.

ويسعى إيزاك للانتقال إلى نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ليكون أحد أهم الصفقات المنتظرة في قلعة الريدز.

ومن المقرر أن يوقع نيوكاسل عقوبات على إيزاك، كما سيتدرب بشكل منفرد من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.

بي إن سبورتس

تصريحات مرموش

كشف عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، أصعب مدافع واجهه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مرموش: "في أول مباراة لي في بريميرليج، لعبنا ضد تشيلسي، وقتها كان سريعًا وقويًا جدًا بالكرة، لقد قضيت وقتًا عصيبًا".

وأضاف: "لم أخض العديد من المباريات كي أعطي لك رأيًا صادقًا، لكنني سأختار ريس جيمس".

ديلي ميل

صدمة ليفربول

تلقى نادي ليفربول ضربة موجعة بغياب جيريمي فريمبونج عن الملاعب حتى بعد فترة التوقف الدولي بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وتعرض اللاعب الهولندي لإصابة خلال المباراة الافتتاحية لليفربول في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد أرن سلوت، مدرب ليفربول، الخبر في المؤتمر الصحفي يوم الخميس، وقال للصحفيين إن فريقه الطبي نصحه بإخراج فريمبونج من الملعب واستبعاده لفترة طويلة.

الصحافة الإسبانية

ماركا

كوندي في ورطة

يبدو أن كول كوندي سيواجه منافسة حقيقة وشرسة لشغل مركز الظهير الأيمن في نادي برشلونة مع إريك جارسيا.

وأثبت جارسيا جدارته منذ أن تقرر بقاءه في برشلونة وأصبح خيارًا رئيسيًا في هذا المركز.

وظل كوندي حتى وقت قريب لاعبًا لا يُمس في مركز الظهير الأيمن، وفتحت إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الموسم الماضي الباب أمام جارسيا الذي استغل الفرصة وتألق.

وخلال 7 مباريات فقط كظهير أيمن، سجل جارسيا هدفين وقدم تمريرة حاسمة في دوري الأبطال وأخرى في الليجا، وأرقامه أقنعت هانز فليك، لدرجة منحه الدور الأساسي في مباراة جامبر ثم في افتتاح الدوري أمام مايوركا.

موندو ديبورتيفو

عقد فينيسيوس

أوقف وكلاء فينيسيوس جونيور المحادثات مع ريال مدريد بشأن تجديد التعاقد وفقًا لوسائل الإعلام البرازيلية.

وينتهي عقد فينيسيوس مع ريال مدريد في 2027.

ويُفضّل وكلاء فينيسيوس الانتظار لرؤية ما سيحدث هذا الموسم، ثم اتخاذ قرار بشأن الموسم المقبل، عندما يدخل عامه الأخير في عقده.

ويعد ريال مدريد واضحا في عدم رغبته في انتظار رحيل فينيسيوس مجانًا، إذا لم يُوقّع قريبًا، فقد يعرضونه للبيع في الموسم المقبل.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

إعارة جديدة

استقر نادي يوفنتوس، على خروج لاعبه آرثر ميلو، لخوض تجربة إعارة جديدة، للموسم الرابع على التوالي.

وتوصل يوفنتوس لاتفاق شفهي مع فريق جريميو، بشأن إعارة ميلو، لفريقه البرازيلي السابق، الذي لعب للفريق الأول له لثلاث سنوات، بعد نشأته في أكاديمية الفريق ذاته.

شراء هويلوند

يواصل نادي نابولي مفاوضاته مع نظيره مانشستر يونايتد، لحسم صفقة المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند.

ويضغط نابولي لضم مهاجم جديد في أسرع وقت، بعد تأكد غياب لوكاكو لعدة أشهر بداعي الإصابة، مع افتتاح الموسم الجديد.

ويدرس نابولي وضع بند إلزامية الشراء، في صفقة استعارة هويلوند من مانشستر يونايتد، لإقناع الشياطين الحمر بالتخلص من نجم أتالانتا السابق.

الصحافة الألمانية

بيلد

خطة هافرتز للعودة

تعرض الألماني كاي هافيرتز، نجم أرسنال، لإصابة جديدة في الركبة، حيث يعاني من مشاكل في غضروف الركبة وارتخاء في العظام، ويخضع حاليًا لعلاج تحفظي وحقن لمدة أسبوعين على أمل تجنب التدخل الجراحي.

ويحاول الجهاز الطبي للجانرز السيطرة على الوضع دون اللجوء للجراحة.

وفي حال فشل البرنامج العلاجي، سيكون الخيار الوحيد أمام هافيرتز هو الخضوع لعملية جراحية، ما قد يبعده عن الملاعب لفترة طويلة، ويؤكد غيابه عن مباراتي ألمانيا المقبلتين أمام سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية في سبتمبر المقبل.

وكالة الأنباء الألمانية

ليفركوزن يعاقد مع إتشفيري

أعلن نادي باير ليفركوزن وصيف الدوري الألماني الألماني، اليوم الخميس، عن تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني الشاب كلاوديو إتشفيري على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان النادي الألماني ينظر إلى إتشفيري (19 عاما) على أنه اللاعب الذي يمكنه أن يحل محل فلوريان فيرتز الذي غادر إلى ليفربول الإنجليزي، لكن التقارير أكدت أن ليفركوزن ليس لديه حق شراء اللاعب بشكل دائم العام المقبل.

الصحافة الفرنسية

RMC

مارسيليا التجربة الأسوأ

هاجمت فيرونيك، وكيلة أعمال وولدة أدريان رابيو ، لاعب مارسيليا، النادي الفرنسي، على هامش الأزمة الأخيرة وتجميد نجلها.

وقالت فيرونيك في مقابلة مع RTL: "اعتقدت أننا مررنا بأسوأ تجربة مع باريس سان جيرمان، لكنني كنت مخطئة".

لوباريزيان

صفقة إنتر ميلان

يتجه إنتر ميلان للتعاقد مع آندي ضيوف لاعب لانس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي تغلق مطلع سبتمبر المقبل.

وتكلف الصفقة إنتر ميلان أكثر من 20 مليون يورو، على أن تمتد الصفقة إلى 5 مواسم، تنتهي في 2030.