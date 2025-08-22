رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد روبن دياز حتى 2029

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تمديد عقد مدافعه البرتغالي روبن دياز، حتى عام 2029.

وكشف مانشستر سيتي في بيان رسمي، عن توقيع روبن دياز على عقد جديد لمدة 4 سنوات مقبلة، بعدما كان عقده السابق يمتد حتى 2027 فقط.

وأوضح النادي أن دياز كان جزءًا من نجاحات الفريق في المواسم الماضية، مما دفع إدارة النادي للاحتفاظ بخدماته.

وانضم دياز لصفوف مانشستر سيتي عام 2020، قادمًا من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي.

أرقام روبن دياز مع مانشستر سيتي

ولعب المدافع البرتغالي أكثر من 200 مباراة بقميص مانشستر سيتي، وتوج مع الفريق بـ 10 بطولات حتى الآن، خلال 5 مواسم فقط.

وفاز روبن دياز بعدة جوائزة فردية مع النادي الإنجليزي، بالإضافة إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وقال روبن دياز عقب تجديد عقده: "أنا في غاية السعادة اليوم، أنا فخور جدًا بتمثيل هذا النادي العظيم، مانشستر سيتي هو المكان الذي أطمح أن أكون فيه، في قمة اللعبة، أتنافس على الألقاب".

وتابع: "طموح النادي يتوافق تمامًا مع طموحي، وكلاعب كرة قدم، لا يوجد ما هو أفضل من ذلك".

وأضاف: "أحب مانشستر إنها موطني الآن، وأحب جماهير مانشستر سيتي، دعمهم منذ اليوم الأول كان لا يُصدق، وأُقدّرهم كثيرًا، عندما أفكر في الألقاب التي فزنا بها والطريقة التي لعبنا بها خلال فترة وجودي هنا، لا أستطيع تخيل اللعب في أي مكان آخر".

وواصل: "مهمتي الآن هي أن أكون في أفضل حالاتي طوال مدة هذا العقد، حتى أتمكن من المساهمة في مساعدتنا على المنافسة على المزيد من الألقاب".

وأتم: "أود أن أشكر زملائي في الفريق، بيب جوارديولا، هوجو فيانا، الجهاز الفني، وجميع العاملين في النادي، إنه مكان مميز للغاية، وأنا ممتن كل يوم للدعم الذي أتلقاه، والآن يبدأ العمل الجاد، وأعد الجماهير بأنني سأبذل قصارى جهدي للفوز بمزيد من الألقاب وتحقيق المزيد من النجاحات لمانشستر سيتي".

