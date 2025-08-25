المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بديل إيزاك.. نيوكاسل يتحرك لحسم صفقة هجومية

محمد همام

كتب - محمد همام

05:26 م 22/08/2025
ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل

ألكسندر إيزاك لاعب فريق نيوكاسل

عاد نادي نيوكاسل إلى التحرك من أجل حسم صفقة هجومية قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في الرحيل خلال الفترة الحالية.

ويخوض صاحب الـ25 عامًا تدريبات فردية في الوقت الحالي، بعدما غاب عن المباراة الافتتاحية في الدوري أمام أستون فيلا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقد أبدى إيزاك رغبته في الانتقال إلى صفوف ليفربول، حيث قدّم "الريدز" عرضًا بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني، إلا أن إدارة نيوكاسل رفضت العرض.

تحركات نيوكاسل

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستكشف نيوكاسل حاليًا خيارين أو ثلاثة في مركز الهجوم، مع استمرار متابعة تطورات وضع المهاجم الكونغولي يوان ويسا، الذي يُعد أحد أهداف "الماجبايز".

ويُعتبر من بين الخيارات المطروحة للمناقشة، المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث، لاعب فريق أتلتيكو مدريد، حيث يُعد صاحب الـ29 عامًا من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الإسباني.

كما أشارت الصحيفة إلى أن يورجن ستراند لارسن، مهاجم وولفرهامبتون، يُعد من ضمن اهتمامات نيوكاسل، إلا أن إدارة "الذئاب" لا تُبدي رغبة في التفريط بخدمات اللاعب.

غياب إيزاك مستمر

أعلن إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل، استمرار غياب ألكسندر إيزاك عن المشاركة في المباريات، مؤكّدًا أنه لن يكون حاضرًا في مواجهة ليفربول المرتقبة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نيوكاسل وليفربول مساء الإثنين المقبل على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هاو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "لن يكون ضمن قائمة الفريق يوم الإثنين. على النادي أن يتصرف بما يخدم مصالح نيوكاسل."

وأضاف: "يبدو أن الأمور على وشك الانتهاء، أو أنها ستُحسم قريبًا."

وذكرت تقارير صحفية بريطانية في الساعات الماضية، أن ليفربول يستعد لتقديم عرض جديد تتراوح قيمته بين 120 إلى 130 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم إيزاك.

الدوري الإنجليزي ليفربول نيوكاسل ألكسندر إيزاك

