تحدث توماس فرانك مدرب نادي توتنهام عن مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كاشفًا عن غياب 3 لاعبين.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره توتنهام على ملعب الاتحاد في الثانية والنصف ظهر السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال فرانك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لتوتنهام: "لا أعتقد أن هناك نظامًا أو نهجًا ثابتًا يمكن الاعتماد عليه ضد مانشستر سيتي، نحتاج للذهاب إلى هناك والتحلي بالشجاعة".

وأضاف: "أعتقد أنهم (مانشستر سيتي) فريق كان من بين الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، سيرغبون في التعافي، الشجاعة والعدوانية هما كلمتان أساسيتان في هذه المواجهة".

وأكمل: "مانشستر سيتي من بين الثلاثة الكبار المرشحين للقب، فريق رائع، ومدرب رائع، الذهاب إلى هناك وتحقيق نتيجة، أو تحقيق الفوز، سيكون أمرًا رائعًا، نحن نؤمن بقدرتنا على تحقيق نتيجة، وسنكون شجعانًا ولكن نحترم السيتي".

وتابع: "أتعامل مع كل مباراة بطريقة مختلفة، سأتخذ القرار بشأن ما سنفعله غدًا، دائمًا ما أفكر في كيفية تعديل النظام، لكن المبادئ تبقى كما هي".

وتطرق مدرب توتنهام للحديث عن اللاعبين الغائبين، قائلًا: "ديستني أودوجي في حالة أفضل، لقد تدرب مع الفريق مرتين، تدريب كامل، لكنه لا يزال مبكرًا جدًا للمشاركة أمام السيتي، نريد أن يتدرب غدًا وسنرى بعد ذلك".

وواصل: "بيسوما سيغيب عن هذه المباراة، ديان كولوسيفسكي خارج القائمة أيضًا، وهذه إصابة ستكون أطول، ولا أريد تحديد جدول زمني لعودته".

