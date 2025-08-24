رغم نجاح المدرب البرتغالي نونو سانتو مع فريق نوتنجهام فورست وقيادته للنادي نحو المشاركة في المسابقات الأوروبية هذا الموسم بعد غياب دام 30 عامًا، إلا أن مستقبله مع الفريق بات محل شك.

وتناولت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن العلاقة بين مالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس والمدرب البرتغالي أصبحت متوترة، على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها الفريق مؤخرًا.

وكان نوتنجهام فورست قد أعلن في وقت سابق من العام الحالي تجديد عقد نونو سانتو حتى صيف 2028.

مشادة كلامية سابقة

شهد الموسم الماضي، وتحديدًا عقب مواجهة ليستر سيتي، مشادة كلامية علنية بين نونو سانتو ومالك النادي ماريناكيس، ما أثار الكثير من الجدل حينها.

وتفاقمت الأمور خلال الفترة الماضية بسبب عدم رضا سانتو عن أداء النادي في سوق الانتقالات الصيفية، رغم إنفاق أكثر من 170 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

سانتو يعلّق على مستقبله

وعن مستقبله مع نوتنجهام، قال نونو سانتو في تصريحات صحفية: "في الموسم الماضي كانت علاقتي بمالك النادي جيدة، أما هذا الموسم، فالوضع ليس كذلك."

وأضاف: "سأكون صادقًا معكم، لا أستطيع القول إن العلاقة كما كانت، ولا أعرف السبب الحقيقي لهذا التغير."

يُذكر أن المدرب البالغ من العمر 51 عامًا تولى قيادة نوتنجهام فورست في عام 2023، وخاض معه 69 مباراة، حقق خلالها 30 فوزًا، وتعادل في 14 مباراة، بينما خسر 25 مواجهة.

بوستيكوغلو الأقرب لخلافته

برز اسم المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو كأبرز المرشحين لخلافة نونو سانتو، حيث يمتلك خبرة سابقة في الدوري الإنجليزي من خلال قيادته لفريق توتنهام هوتسبير.

ورغم نجاحه في قيادة توتنهام للفوز بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد (1-0)، إلا أنه رحل عن منصبه في نهاية الموسم.

وعلّق نونو سانتو على إمكانية التعاقد مع بوستيكوغلو قائلًا: "أتفهم ما يحدث، لأنني قلق. أنا أول من يشعر بالقلق بشأن مستقبلي."

وتابع: "لا يوجد دخان دون نار، وأعرف كيف تسير الأمور، لكنني هنا لأؤدي عملي."

انطلاقة قوية في الموسم الجديد

كان نوتنجهام فورست قد استهل موسمه الجديد بتحقيق فوز مهم على برينتفورد بنتيجة 3-1، ومن المقرر أن يواجه كريستال بالاس يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

