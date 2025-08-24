إيفرتون يستعد لحسم صفقة قياسية

يستعد نادي إيفرتون لحسم صفقة هجومية من خلال التعاقد مع الجناح الشاب تايلر ديبلينج، لاعب فريق ساوثامبتون، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد صاحب الـ19 عامًا من أبرز المواهب الصاعدة، خاصة بعدما خطف الأنظار في الموسم الماضي مع ساوثامبتون، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة من جانب نادي إيفرتون للفوز بخدمات اللاعب تايلر ديبلينج، الذي أصبح قريبًا من التوقيع لصالح "التوفيز".

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن نادي إيفرتون توصل لاتفاق على دفع مبلغ يقدر بـ42 مليون جنيه إسترليني، ويتضمن الاتفاق إضافات بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني يمكن تحقيقها بسهولة، مع وضع بند بيع بنسبة 20%.

وشارك اللاعب في 33 مباراة مع ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، مسجلاً هدفين إلى جانب صناعة هدف.

وبدأ فريق إيفرتون موسمه الجديد بالخسارة أمام ليدز يونايتد بهدف دون رد، ومن المقرر أن يستقبل على ملعبه الجديد منافسه برايتون يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية.

صفقة قياسية

تُعد صفقة اللاعب تايلر ديبلينج من أغلى صفقات إيفرتون في تاريخه، حيث تعادل صفقة اللاعب جيلفي سيجوردسون، الذي انتقل من سوانزي سيتي في صيف موسم 2017-2018.

ويأتي بعد ذلك لاعب الوسط البلجيكي أمادو أونانا، الذي انضم من فريق ليل الفرنسي في موسم 2022-2023، يليه اللاعب البرازيلي ريتشارلسون، الذي انضم قادمًا من واتفورد في موسم 2018-2019.

