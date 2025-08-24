المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إيفرتون يستعد لحسم صفقة قياسية

محمد همام

كتب - محمد همام

09:34 م 22/08/2025
تايلر ديبلينج

تايلر ديبلينج لاعب ساوثامبتون

يستعد نادي إيفرتون لحسم صفقة هجومية من خلال التعاقد مع الجناح الشاب تايلر ديبلينج، لاعب فريق ساوثامبتون، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد صاحب الـ19 عامًا من أبرز المواهب الصاعدة، خاصة بعدما خطف الأنظار في الموسم الماضي مع ساوثامبتون، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة من جانب نادي إيفرتون للفوز بخدمات اللاعب تايلر ديبلينج، الذي أصبح قريبًا من التوقيع لصالح "التوفيز".

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن نادي إيفرتون توصل لاتفاق على دفع مبلغ يقدر بـ42 مليون جنيه إسترليني، ويتضمن الاتفاق إضافات بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني يمكن تحقيقها بسهولة، مع وضع بند بيع بنسبة 20%.

وشارك اللاعب في 33 مباراة مع ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، مسجلاً هدفين إلى جانب صناعة هدف.

وبدأ فريق إيفرتون موسمه الجديد بالخسارة أمام ليدز يونايتد بهدف دون رد، ومن المقرر أن يستقبل على ملعبه الجديد منافسه برايتون يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية.

صفقة قياسية

تُعد صفقة اللاعب تايلر ديبلينج من أغلى صفقات إيفرتون في تاريخه، حيث تعادل صفقة اللاعب جيلفي سيجوردسون، الذي انتقل من سوانزي سيتي في صيف موسم 2017-2018.

ويأتي بعد ذلك لاعب الوسط البلجيكي أمادو أونانا، الذي انضم من فريق ليل الفرنسي في موسم 2022-2023، يليه اللاعب البرازيلي ريتشارلسون، الذي انضم قادمًا من واتفورد في موسم 2018-2019.

ترتيب الدوري الإنجليزي..

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد إيفرتون ساوثامبتون تايلر ديبلينج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg