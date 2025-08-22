المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطل المونديال ينتفض في بريميرليج.. تشيلسي يعاقب وست هام بخماسية

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:13 ص 23/08/2025
حقق تشيلسي أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، باكتساح مضيفه وست هام يونايتد.

تشيلسي قلب تأخره بهدف أمام وست هام، مساء الجمعة، في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، إلى فوز بنتيجة 5-1.

في حضور إنفانتينو.. ماذا فعل ترامب مع كأس العالم؟

وكان تشيلسي، المتوج الشهر الماضي بلقب كأس العالم للأندية، قد استهل مشواره في النسخة الحالية من بريميرليج بالتعادل السلبي مع كريستال بالاس في ديربي لندني آخر.

بينما خسر وست هام في الجولة ذاتها بثلاثية دون رد أمام سندرلاند، الصاعد حديثا.

تشيلسي يكتسح وست هام

تقدم وست هام بهدف مبكر سجله لوكاس باكيتا في الدقيقة السادسة، لكن فريق المدرب إنزو ماريسكا رد بـ5 أهداف بدأت بالتعادل عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 15.

وسجل بيدرو نيتو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 23، ثم أضاف إنزو فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم "البلوز" 3-1.

بعد ضربة السوبر.. النصر يصدم اتحاد جدة

وفي الشوط الثاني، سجل مويسيس كايسيدو الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة 54 ثم أضاف تريفوه تشالوباه الهدف الخامس في الدقيقة 58.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 4 نقاط، في المقابل، ظل وست هام بلا رصيد.

واُستبعد كول بالمر من تشكيل تشيلسي الأساسي قبل دقائق من بداية مباراة وست هام، بعدما تعرض للإصابة أثناء الإحماء.

تطور جديد في مستقبل دوناروما.. وكيله يظهر في مانشستر

وشوهد اللاعب الإنجليزي الدولي وهو يسير في النفق بملعب لندن الأولمبي بعد أن غادر الإحماء مبكرا.

بعدها دخل إستيفاو بدلا من بالمر في التشكيل الأساسي، لتكون هذه هي أول مباراة للاعب البرازيلي كأساسي مع تشيلسي، بعد أن شارك كبديل في المباراة الماضية.

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي وست هام

