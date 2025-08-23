المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات اليوم السبت.. مانشستر سيتي يستضيف توتنهام.. وبرشلونة ضيفًا على ليفانتي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:51 ص 23/08/2025
عمر مرموش

عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة في مختلف المسابقات العربية والعالمية، وسط توقعات منتظرة بظهور مجموعة من المحترفين المصريين خارج الدوري المصري.

وتستكمل منافسات الأسبوع الثاني من مواجهات الدوري الإنجليزي، بمجموعة من المباريات، إلى جانب ظهور برشلونة في الدوري الإسباني، بينما تتجه الأنظار صوب نهائي كأس السوبر السعودي.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي في معركة أمام توتنهام

يضرب مانشستر سيتي موعدًا مع توتنهام هوتسبير، لصالح مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وسط ظهور منتظر للدولي المصري عمر مرموش، مع السماوي.

ويستضيف أرسنال منافسه ليدز يونايتد، بالأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي، لاستكمال مسيرته نحو هدفه بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي.

الدوري الإسباني

ظهور برشلونة وأتلتيكو مدريد

يواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره إلتشي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني، حيث يطمج الثنائي في تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشوارهما بالبطولة.

ويحل نادي برشلونة ضيفًا على نظيره ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإسباني، ويرغب حامل اللقب في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، عكس آمال أصحاب الأرض.

طالع جدول مباريات اليوم السبت.

أبرز مباريات اليوم السبت

الدوري الإنجليزي

- مانشستر سيتي × توتنهام هوتسبير - الثانية والنصف ظهرًا (بي إن سبورت 1).

- أرسنال × ليدز يونايتد - السابعة والنصف مساءً (بي إن سبورت 1).

الدوري الإسباني

- أتلتيكو مدريد × إلتشي - الثامنة والنصف مساءً (بي إن سبورت 3).

- ليفانتي × برشلونة - العاشرة والنصف مساءً (بي إن سبورت 1).

كأس السوبر السعودي

- النصر × أهلي جدة - الثالثة عصرًا (قناة ثمانية 1).

طالع أخبار الدوري الإسباني.

طالع أخبار الدوري الإنجليزي.

برشلونة الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني مانشستر سيتي عمر مرموش

