مانشستر سيتي وتوتنهام حققا انتصارين كبيرين بشباك نظيفة في الجولة الافتتاحية، ومواجهتهما في ملعب الاتحاد تُعد من أبرز مباريات الجولة الثانية.

توتنهام فاز بنتيجة 4-0 في هذه المواجهة الموسم الماضي، لكن فريق بيب جوارديولا الجديد أظهر مستوى مذهلاً في ملعب مولينو السبت الماضي.

وسلط الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، الضوء على نقاط قوة مانشستر سيتي وتوتنهام قبل قمة الجولة الثانية بالبريميرليج.

هل يستطيع توتنهام إيقاف رايندرز؟

إيجاد طريقة للحد من تأثير الوافد الجديد في الصيف تيجاني رايندرز سيكون على رأس أولويات توماس فرانك.

الدولي الهولندي قدّم أداءً متكاملاً في وسط الملعب أمام وولفرهامبتون واندررز، حيث كان يقود هجمات السيتي باستمرار بفضل طاقته ومهارته وذكائه الكروي.

من المؤكد أن رايندرز يمنح مانشستر سيتي حيوية أكبر في قلب خط الوسط.

بياناته البدنية (أدناه) من ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز تُظهر مدى حيويته، سواء بالكرة أو بدونها.

كيف كان ترتيب رايندرز ضد وولفرهامبتون

اللاعب صاحب الـ27 عاماً يغطي مساحة واسعة من الملعب، لكن الكثير من انطلاقاته تحمل غاية إيجابية أيضاً.

على سبيل المثال، لم يقم أي لاعب من مانشستر سيتي بعدد أكبر من الانطلاقات داخل منطقة الجزاء، كما أن جودة تحركات رايندرز جعلت زملاءه يجدونه في تلك الاندفاعات أيضاً.

وقد شاهدنا ذلك عندما انطلق من نصف ملعبه بسرعة وذكاء ليصنع موقف 3 ضد 2 قبل أن يسجل هدفاً بتسديدة دقيقة بقدمه اليسرى.

مدرب توتنهام: يجب أن نتحلى بالشجاعة أمام مانشستر سيتي

بعد أن شعر أن فقدان أوسكار بوب للكرة قد منح فرصة للتفوق العددي، استغل ذلك بانطلاقة رائعة.

الجري القوي لرايندرز لعب دوراً محورياً أيضاً في الهدف الثاني لإيرلينج هالاند، حيث مرر الكرة للخلف إلى النرويجي بعد اندفاع طويل آخر.

وكانت لمسات الهولندي السريعة والتمرير الذكي المقوس لريكو لويس هي التي فتحت الطريق أمام هالاند لتسجيل الهدف الأول كذلك.

رغبة رايندرز في إحداث الفارق ستضع خط وسط توتنهام تحت اختبار حقيقي، حيث سيكون عليهم ضمان عدم ترك المساحات له لينطلق فيها.

سرعة الإمداد إلى هالاند

مثل جميع المهاجمين الصريحين، يعتمد هالاند على التمريرات أو العرضيات المبكرة التي يمكنه مهاجمتها، وكان هناك شعور في الموسم الماضي أن مانشستر سيتي لم يوفر ما يكفي منها.

سافينيو – الذي صنع خمسة من أهدافه الثمانية لصالح النرويجي – أدى دوره، لكن موسم 2024/25 كان موسم تراجع فيه مستوى العديد من صانعي اللعب.

جاك جريليش (تمريرة حاسمة واحدة)، فيل فودين (تمريران حاسمتان)، برناردو سيلفا (أربع تمريرات حاسمة) وكيفن دي بروين (سبع تمريرات حاسمة) لم يكونوا مؤثرين كما كانوا من قبل، وقد انعكس ذلك في عدد الفرص الكبيرة التي حصل عليها هالاند.

فقد حصل على معدل أقل بـ 0.63 فرصة كبيرة في كل مباراة مقارنة بالموسم الذي سبقه، أي ما يعادل 24 فرصة أقل على مدار موسم كامل من 38 مباراة.

وإذا كان يسجل حوالي نصف تلك الفرص الكبيرة – أو حتى أقل بقليل – فإن ذلك يظل تراجعاً ملحوظاً.

إحصائيات الفرص الكبيرة لهالاند حسب الموسم

في عطلة نهاية الأسبوع الماضية حصل هالاند على ثلاث فرص كبيرة، سجل واحدة منها، وهو ما يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

كانت سرعة لعب مانشستر سيتي عاملاً مؤثراً، مع عودة أوسكار بوب إلى الجاهزية، وتألق رايندرز ولويس وبرناردو، الذين ظهروا جميعاً بقدر كبير من الطاقة في بداية الموسم.

وجاء هدفا هالاند من هجمات تضمنت لاعباً يخترق الخط الدفاعي الأخير ثم يمرر له الكرة عرضية أو يعيدها للخلف ليضعها في الشباك.

مراوغة المدافعين بنجاح تُعد وسيلة أخرى لفتح خطوط الدفاع، وفي هذا الجانب تحديداً، ظهر تحسن واضح في الجولة الأولى بفضل لمسات أوسكار بوب المميزة على الكرة.

النرويجي قام بخمس مراوغات، نجح في ثلاث منها، في مباراة شهدت محاولة مانشستر سيتي لـ26 مراوغة، وهو أعلى رقم في الدوري الإنجليزي بتلك الجولة.

الفرق الأكثر قياماً بالمراوغات في الجولة الأولى

إذا لعب فريق جوارديولا بنفس الإيجابية أمام دفاع توتنهام المتوقع أن يتكون من خمسة لاعبين، فسيمنحهم ذلك القدرة على صناعة الفرص النوعية التي يتوق إليها هالاند.

هل سيلجأ فرانك إلى الدفاع بخمسة؟

مدرب توتنهام توماس فرانك، يتميز بالمرونة فيما يتعلق بالخطط التكتيكية، ولذلك وبعد نجاح خطة 5-3-2 التي اعتمدها أمام باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الأوروبي، سيكون من المفاجئ ألا يعود إليها هذا الأسبوع.

توتنهام ضحى بالاستحواذ، إذ لم تتجاوز نسبته 25.7%، لكنه دافع بشكل منظم كفريق ليحد من خطورة بطل أوروبا حتى الدقائق الأخيرة.

ويُظهر الرسم البياني الخاص بـ الأهداف المتوقعة (xG) أدناه مدى نجاحهم في احتواء باريس سان جيرمان.

إذا كرر توتنهام نفس الأسلوب أمام مانشستر سيتي، فسيتعين على رجال جوارديولا الاستعداد للتعامل مع الكثير من الكرات الطويلة المرسلة من الخلف إلى الأمام.

فقد كان الهدف هو الوصول إلى ريتشارليسون ومحمد قدوس في الخطوط الأمامية، حيث شكّلت الكرات الطويلة 24.7% من إجمالي تمريرات توتنهام ضد باريس سان جيرمان.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد توتنهام

وبدلاً من محاولة الخروج بالكرة عبر الضغط، اعتمد الحارس جولييلمو فيكاريو على سلسلة من الكرات الطويلة التي أزعجت باريس (كما يظهر أدناه).

من خلال اللعب على الاحتمالات والرهان على التقاط الكرات الثانية، قد نشاهد شيئاً مشابهاً يوم السبت.

خطورة توتنهام من الجهة اليمنى

محمد قدوس ترك انطباعاً رائعاً في بداياته مع توتنهام على الجهة اليمنى، حيث كوّن انسجاماً سريعاً مع بيدرو بورو وريتشارليسون.

الظهير الأيسر الجديد لمانشستر سيتي ريان آيت-نوري سيرغب في التمركز للداخل عندما تكون الكرة بحوزة فريقه، لكنه يجب ألا يترك مساحة كبيرة على الطرف ليستغلها توتنهام في تمرير الكرة إلى قدوس أو بورو عند فقدان الاستحواذ.

الثنائي صنعا ثماني فرص ضد بيرنلي (قدوس خمس فرص، بورو ثلاث فرص)، ولذلك سيستهدفان اللاعب الجزائري في ظهوره الأول على أرضه بثقة كبيرة، بالفعل رجال فرانك وجدوا إنتاجية أكبر بكثير من تلك الجهة.

التمريرات المفتاحية/العرضيات لتوتنهام ضد بيرنلي

مرر محمد قدوس الكرة إلى ريتشارليسون مرتين فقط في تلك المواجهة، لكن في المرتين نجح البرازيلي في تحويل عرضياته إلى أهداف.

ريتشارليسون مهاجم بارع في التعامل مع العرضيات سواء بقدمه أو برأسه، لذا يجب الحذر من إرسال توتنهام كرات مبكرة داخل منطقة الجزاء.

هل يمكن للبدلاء أن يصنعوا الفارق؟

المدربون غالباً ما يتحدثون عن "الأساسيين والبدلاء المؤثرين"، ولا شك أن دكتي الفريقين ستضم لاعبين قادرين على حسم اللقاء.

دكة بدلاء جوارديولا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية كانت قوية للغاية، ريان شرقي سجل بعد نزوله كبديل، في حين ظل عمر مرموش، فودين، سافينيو وإلكاي جوندوجان خارج التشكيلة الأساسية.

أما في حال اعتمد توتنهام على خطة الخمسة في الخلف، فقد نرى على دكة الضيوف أسماء مثل برينان جونسون، دومينيك سولانكي، ماتياس تيل وويلسون أودوبير، وجميعهم يمثلون تهديداً هجومياً كبيراً.

في الموسم الماضي سجل بدلاء توتنهام سبعة أهداف، بينما ساهم بدلاء مانشستر سيتي في ستة أهداف.

ومع العمق الإضافي في قائمتي الفريقين لموسم 2025/26، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام هذا الموسم.

