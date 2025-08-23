المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مرموش: درسنا قدرات توتنهام.. وسيكون من الصعب هزيمتنا إذا أظهرنا إمكانياتنا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:19 م 23/08/2025
عمر مرموش

عمر مرموش

أكد النجم المصري عمر مرموش لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على صعوبة مباراة توتنهام هوتسبر في الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أنه سيكون من الصعب هزيمة فريقه إذا أظهر إمكانياته.

ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره توتنهام هوتسبر، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات مرموش

وقال مرموش في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "المنافسة مهمة جدًا بالنسبة لنا جميعًا، إنها صحية".

وأضاف: "من يلعب، نريد بالطبع أن ينجح الفريق، وإذا دخلت من مقاعد البدلاء، تعطي 100%، وهذا يرفع مستوى الجميع في تدريبات الفريق بشكل كبير".

وأكمل: "نحن دائمًا نعلم أن هناك من ينتظر دوره للعب، هذا يدفعك لتكون أفضل".

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد توتنهام في بريميرليج

إمكانيات الصفقات الجديدة

وتحدث مرموش عن الصفقات الجديدة، قائلاً: "منذ اليوم الأول في التدريبات، رأينا إمكانيات اللاعبين الجدد".

وأضاف: "آيت-نوري جيد جدًا بالكرة وقوي دفاعيًا، تيجاني لاعب وسط يمتد من الدفاع للهجوم وله تأثير كبير على الجانب الهجومي، ريان شرقي يمتلك الجودة في المساحات الضيقة والإبداع".

وواصل: "بالطبع جيمس ترافورد قدّم مباراة رائعة أمام وولفرهامبتون وساعد في صد هدف مهم، نحن نعرف قدراتهم وسعداء جدًا بوجودهم معنا، ونأمل أن نستمر في التقدم كفريق".

موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام

صعوبة مباراة توتنهام

وانتقل النجم المصري للحديث عن مباراة توتنهام: "نشعر بأننا في حالة جيدة قبل مواجهة توتنهام، وكانت جلسات التدريب رائعة".

وأوضح: "لا أستطيع الانتظار أنا متحمس جدًا، دائمًا ما يكون من الرائع اللعب في ملعبنا وبين جماهيرنا، ونأمل أن تكون مباراة جيدة".

وواصل: "لقد درسنا قدرات فريق توتنهام، وقد غيّروا الفريق والمدرب".

قراءة فنية لقمة مانشستر سيتي وتوتنهام

وتابع مرموش: "ستكون مباراة صعبة، لكنني واثق جدًا أنه إذا أظهرنا إمكانياتنا على أرض الملعب، سيكون من الصعب هزيمتنا".

وأتم اللاعب المصري تصريحاته: "نأخذ كل مباراة على حدة، مع الوقت سننمو معًا ونصبح أقوى، لدينا الكثير من الإمكانيات، وفي نادي مثل مانشستر سيتي، الهدف دائمًا هو الفوز بالألقاب".

