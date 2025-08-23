أعلن الثنائي بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي وتوماس فرانك المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبر، تشكيل فريقهم لقمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره توتنهام، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي على ملعب "الاتحاد".

وكان مانشستر سيتي انتصر في الجولة الأولى على وولفرهامبتون بنتيجة (4-0)، بينما فاز توتنهام على بيرنلي بنتيجة (3-0).

عمر مرموش أساسياً

يتواجد النجم المصري عمر مرموش أساسياً في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام، بعد أن جلس بديلاً في مباراة الجولة الأولى أمام وولفرهامبتون.

وكان مرموش شارك أمام وولفرهامبتون في الجولة الأولى بديلاً عند الدقيقة 66 من عمر اللقاء، ولكن لم يسجل أو يصنع.

مرموش: درسنا قدرات توتنهام

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، روبن دياز، ريان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني رايندرز، ريان شرقي.

خط الهجوم: أوسكار بوب، عمر مرموش، إيرلينج هالاند.

ويجلس على مقاعد البدلاء: إيدرسون، ناثان آكي، جيريمي دوكو، رودري، برناردو سيلفا، ماتيوس نونيس، نيكو أوريلي، عبد القادر خوسانوف، فيل فودين.

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: جولييمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، فان دي فين، كريستيان روميرو، جيد سبينس.

خط الوسط: جواو بالينيا، رودريجو بنتانكور، باب ماتار سار.

خط الهجوم: برينان جونسون، محمد قدوس، ريتشاليسون.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كينسكي، دانسو، ماتياس تيل، جراي، بيرجفال، فوسكوفيتش، دومينيك سولانكي، أودوبيرت، بن ديفيز.

