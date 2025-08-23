كشف مارك كوكوريلا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، عن تمديد عقده مع ناديه اللندني، ليستمر الظهير الأيسر الإسباني في ستامفورد بريدج لمدة طويلة لن تنتهي عند صيف 2028.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مارك كوكوريلا، أخبر وسائل الإعلام المتواجدة في المنطقة المختلطة عقب مباراة فريقه تشيلسي أمام وست هام بأمر تجديده مع النادي اللندني.

أكد كوكوريلا استمراره مع تشيلسي، ليظل اللاعب الإسباني داخل النادي اللندني لفترة ستتخطى صيف 2028 حيث كان من المقرر أن ينتهي عقده قبل أن يمدده الظهير الأيسر مستمرًا داخل ستامفورد بريدج.

وقال كوكوريلا، في المنطقة المختلطة: "نعم، نعم، انتهى الأمر، لقد فعلناها وأنا سعيد جدًا، النادي منحني الثقة، وأنا سعيد للغاية بوجودي هنا، وأتمنى أن أقدم موسمًا رائعًا".

جاء ذلك بعد أن وضع كوكوريلا بصمته، في فوز فريقه تشيلسي بخماسية مقابل هدف أمام وست هام، إذ نجح الإسباني في تقديم تمريرة حاسمة.

مسيرة مميزة

انضم كوكوريلا إلى تشيلسي قادمًا من برايتون في صيف 2022، وخاض الظهير الأيسر رفقة "البلوز" 115 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 8أهداف وقدم 10 حاسمة.

وساهم كوكوريلا في تتويج تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية ودوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى حصد منتخب إسبانيا لبطولة كأس أمم أوروبا.

