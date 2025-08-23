تعرض نادي مانشستر سيتي للهزيمة الأولى في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، على يد فريق توتنهام هوتسبر.

وخسر مانشستر سيتي بنتيجة (2-0) أمام توتنهام هوتسبر، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب "الاتحاد" معقل السيتي.

وتقدم برينان جونسون بالهدف الأول لصالح توتنهام في الدقيقة 35 من عمر المباراة، قبل أن يسجل جواو بالينيا الهدف الثاني لصالح السبيرز في الدقيقة 45+2 من زمن اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي في التشكيل الأساسي، قبل أن يخرج بديلاً في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

ماذا قدم مرموش في الشوط الأول من مباراة السيتي وتوتنهام؟

وانفرد توتنهام هوتسبر بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط بعد فوزه بأول جولتين في المسابقة.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب "بريميرليج" مؤقتاً.

تفاصيل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

الشوط الأول

جاء التهديد الأول في المباراة عن طريق توتنهام، بعدما نفذ بيدرو بورو ركلة حرة في الدقيقة 9 من زمن اللقاء، ارتطمت في الحائط البشري وارتدت له، ليطلق تصويبة صاروخية ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى مانشستر سيتي.

وكاد عمر مرموش أن يسجل هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 10 من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ من مدافع توتنهام في إرجاع الكرة إلى حارس مرماه، ليخطفها النجم المصري ويسدد كرة قوية ولكنها تمر أمام خط المرمى إلى خارج الملعب.

وواصل مرموش إهداره للفرص، بعدما سدد تسديدة قوية في الدقيقة 18 من عمر المباراة من خارج منطقة الجزاء، ولكن تمكن فيكاريو حارس توتنهام من التصدي للكرة ببراعة.

أجرى بيب جوارديولا تبديلاً اضطرارياً في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بخروج ريان آيت نوري بسبب الإصابة، ودخول ناثان آكي بدلاً منه.

وتواصلت الفرص المهدرة لمرموش وتحديداً في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، بعدما تلقى تمريرة بينية من هالاند داخل منطقة الجزاء، وضعته في موقف انفراد تابعها بتسديدة قوية ولكن فيكاريو حارس توتنهام يواصل التألق بعدما تصدى للكرة.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله نادي توتنهام في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، عن طريق برينان جونسون بعد تلقيه تمريرة من ريتشاليسون، بداعي التسلل.

واحتسب الحكم الهدف لصالح توتنهام في الدقيقة 37 من زمن اللقاء، بعد العودة لتقنية الفيديو التي أكدت عدم وجود تسلل على ريتشاليسون قبل صناعة الهدف لجونسون.

وتمكن جواو بالينيا من إضافة الهدف الثاني لتوتنهام في اللقاء عند الدقيقة 45+2 من عمر المباراة، بعد خطأ فادح من جيمس ترافورد حارس مرمى مانشستر سيتي الذي اخطأ في التمرير داخل منطقة الجزاء، وتابعها ريتشاليسون قبل أن تصل إلى بالينيا الذي سدد الكرة بقوة إلى داخل المرمى.

وكاد هالاند أن يقلص الفارق لصالح مانشستر سيتي قبل نهاية الشوط الأول، بعدما حول كرة عرضية لعبها ريان شرقي برأسية قوية علت مرمى توتنهام.

الشوط الثاني

شهدت الدقيقة 54 من عمر المباراة، مغادرة النجم المصري عمر مرموش لأرض الملعب بديلأً، ودخل جيريمي دوكو بدلاً منه.

كاد برينان جونسون أن يزيد من تقدم توتنهام في اللقاء، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وأهدر روبن دياز فرصة تقليص الفارق لصالح مانشستر سيتي، بعدما لُعبت كرة عرضية من برناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء، ولكن تسديدة المدافع البرتغالي مرت بجوار القائم.

وكاد رودري لاعب مانشستر سيتي أن يسجل هدفاً بعد دخوله بديلاً، بعد كرة عرضية لُعبت داخل منطقة الجزاء، حولها لاعب خط الوسط الإسباني برأسية قوية تصدى لها فيكاريو حارس توتنهام.

وأهدر برناردو سيلفا فرصة هدف جديد لمانشستر سيتي في الدقيقة 83 من عمر المباراة، بعدما لعب كرة رأسية علت المرمى بقليل.

وأهدر أودوبيرت لاعب توتنهام الهدف الثالث لصالح فريقه في الدقيقة 87 من زمن اللقاء، بعدما تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها بتسديدة قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى مانشستر سيتي.

وأنقذ جيمس ترافورد حارس مرمى مانشستر سيتي مرماه من تلقي الهدف الثالث في المباراة عند الدقيقة 90+3، على مرتين، حيث سدد سولانكي تسديدة قوية تصدى لها الحارس الإنجليزي، قبل أن ترتد إلى أودوبيرت الذي سدد الكرة برأسية قوية ولكن حارس مانشستر سيتي تصدى للكرة ببراعة مرة أخرى.

