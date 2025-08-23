المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
حسرة جوارديولا ومرموش يرفض هدية هالاند.. لقطات من سقوط مان سيتي ضد توتنهام (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:55 م 23/08/2025
يبدو أن الموسم الماضي يلوح في الأفق بالنسبة لمانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا بعدما تلقى خسارة قاسية على أرضه ووسط جماهيره أمام توتنهام.

وخسر مانشستر سيتي بنتيجة (2-0) أمام توتنهام هوتسبر، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب "الاتحاد" في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتعرض سيتي بذلك للهزيمة الأولى في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، على يد فريق توتنهام هوتسبر.

مان سيتي يسقط أمام توتنهام

احتسب الحكم الهدف الأول لصالح توتنهام في الدقيقة 37 من زمن اللقاء، بعد العودة لتقنية الفيديو التي أكدت عدم وجود تسلل على ريتشاليسون قبل صناعة الهدف لجونسون.

وتمكن جواو بالينيا من إضافة الهدف الثاني لتوتنهام في اللقاء عند الدقيقة 45+2 من عمر المباراة، بعد خطأ فادح من جيمس ترافورد حارس مانشستر سيتي الذي اخطأ في التمرير داخل منطقة الجزاء، وتابعها ريتشاليسون قبل أن تصل إلى بالينيا الذي سدد الكرة بقوة إلى داخل المرمى.

حسرة جوارديولا

عادت الحسرة والذهول على وجه جوارديولا مرة أخرى في مشهد مكرر من الموسم الماضي الذي لم يحقق فيه أي بطولة.

وكان جوارديولا قدم موسما كارثيا مع مان سيتي، وكانت النقطة المضيئة الوحيدة هي لحاقه بأحد المراكز الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

مرموش يهدر ويرفض هدية هالاند

شهدت مباراة توتنهام مشاركة النجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي في التشكيل الأساسي، قبل أن يخرج بديلاً في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وأهدر مرموش أكثر من فرصة محققة وربما أبرزها عندما أرسل هالاند تمريرة بينية رائعة ووضعت النجم المصري في موقف انفراد ولكن سددها في حارس توتنهام.

توتنهام مانشستر سيتي جوارديولا مان سيتي عمر مرموش

