مدرب توتنهام: طبقنا الدرس أمام مانشستر سيتي.. وجوارديولا مذهل

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:31 م 23/08/2025
فرانك

توماس فرانك - مدرب توتنهام

يرى المدير الفني الدنماركي توماس فرانك، مدرب نادي توتنهام هوتسبير، أن فريقه طبق أمام مانشستر سيتي، الدرس الذي تعلمه قبل أيام، ممتدحًا في سياق منفصل منافسه الإسباني بيب جوارديولا.

وفاز توتنهام بثنائية نظيفة على مانشستر سيتي، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد.

المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي شهدت تفوقًا واضحًا لفرانك على جوارديولا، خاصة بعد أن تمكن الويلزي برينان جونسون من تسجيل هدف افتتاحي في الدقيقة 35، أعقبه هدف بالينيا قبل نهاية الشوط الأول.

مدرب توتنهام عن الفوز على مانشستر سيتي

وقال فرانك في تصريحات لشبكة TNT التليفزيونية: "أعتقد أن ملعب الاتحاد من أصعب الملاعب التي يمكن أن تذهب إليها في الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي كان يسيطر قبل هدف جونسون، ليس تمامًا، لكن كانوا أكثر تفوقًا، وبقينا منظمين وبعقلية قوية".

وأضاف مدرب توتنهام: "كنا أفضل كثيرًا بعد هدف جونسون، وكنا الأفضل إلى حد كبير.. أنا معجب جدًا بالطريقة التي رفعنا بها مستوانا في الشوط الثاني".

وأكمل بشأن مدرب مانشستر سيتي: "أعتقد أن جوارديولا مدرب مذهل.. هو مدرب أنظر إليه منذ سنوات طويلة جدًا، ودرست أسلوبه، وتابعته بالتفصيل".

وزاد: "تعلمنا من درس باريس سان جيرمان، وطبقنا ذلك أمام سيتي، حيث كنا متقدمين أيضًا (2-0).. وأعتقد أن الضغط العالي كان جيدًا في الشوط الثاني، وعانوا للخروج من ذلك الضغط، وهذا شيء أسعدني جيدًا".

قبل أن يختتم: "عندما وصلت توتنهام، وجدت عقلية قوية جدًا لدى اللاعبين رغم أنهم مروا بموسم صعب.. وأعتقد أن اللحظات الصعبة جعلتهم أكثر ترابطًا، ومع تلك العقلية الرائعة كان علينا أن نبني على ذلك".

يشار إلى أن توتنهام يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بـ6 نقاط، بعد فوز أول على بيرنلي بثلاثية نظيفة.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام مانشستر سيتي توماس فرانك

