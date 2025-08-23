المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أليسون بيكر: كنا نعتقد أننا سنعاني مع أرني سلوت.. وأفكاره مشابهة ليورجن كلوب

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:37 م 23/08/2025
أليسون بيكر

أليسون بيكر حارس ليفربول

يظل الحارس البرازيلي أليسون بيكر متعطشًا أكثر من أي وقت مضى لتحقيق النجاح مع ليفربول بعد وصوله إلى 300 مباراة مع النادي.

وأصبح البرازيلي، الذي وصل من روما في 2018، سابع حارس مرمى في تاريخ الريدز يصل إلى 300 مباراة عندما بدأ المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث الأسبوع الماضي.

ويستعد ليفربول الآن لمواجهة الجولة الثانية من بريميرليج ضد نيوكاسل يونايتد يوم الإثنين المقبل.

طالع مباريات الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي من هنا

وقال بيكر في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "التواجد لفترة في ليفربول سمح لي بالحصول على مدربين مختلفين".

وأضاف: "يورجن كلوب صنع التاريخ هنا، وغيّر حتى العقلية التي كان المشجعون ينظرون بها إلى كرة القدم، وكذلك اللاعبين المتواجدين هنا".

وأكمل: "كان يورجن كلوب رائعًا في هذا الأمر وأنا سعيد جدًا لأنني حصلت على الفرصة للعمل معه".

وتابع: "لكن بعد رحيله، جاء أرني سلوت، وعندما يرحل مدرب كبير، نفكر (مع المدرب الجديد سنعاني)، لكن الأمر كان عكس ذلك".

واستكمل الحارس البرازيلي حديثه: "أعتقد أنه (أرني سلوت) مدرب ذكي للغاية، لذا كانت لديه أفكار مشابهة ليورجن، لكن بأسلوب إداري مختلف، رجل ذكي للغاية، ذكي، يعرف كرة القدم جيدًا، وأعتقد أنه قادر على استخراج كل ما هو أفضل من اللاعبين".

وواصل: "نريد مواصلة المنافسة على الألقاب، ونريد مواصلة اللعب بمستوى عالٍ جدًا، وهذا ما يستطيع آرني أن يُمكّننا من تحقيقه خلال هذه الفترة".

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي أليسون بيكر

