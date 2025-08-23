دياز: فشلنا في العودة أمام توتنهام.. والهزيمة محبطة

يشعر روبن دياز مدافع مانشستر سيتي بالإحباط بعد الهزيمة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر مانشستر سيتي بنتيجة (2-0) أمام توتنهام هوتسبر، اليوم السبت، على أرضه ووسط جماهيره في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

دياز يتحدث عن هزيمة مان سيتي ضد توتنهام

وقال دياز في تصريحات بعد المباراة: "توتنهام فريق يمكن أن يكون خطيرًا للغاية، لقد بدأوا المباراة بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "لم نتصرف بالطريقة المثلى في التمسك بأسلوب لعبنا، الهدف الثاني كان مؤسفًا، لا يمكن أن يحدث، حاولنا العودة، لكن كانت هناك الكثير من الأمور التي كان يجب أن نقوم بها بشكل أفضل".

وأكمل: "لم يكن كل شيء جيدًا في مباراتنا الأولى، وليس كل شيء سيئًا الآن، لذا علينا العودة إلى العمل".

وتابع: "الأمر محبط، نريد الفوز أكثر خاصةً على أرضنا وأمام جماهيرنا في أول مباراة لنا في الملعب، هذا هو الواقع، هذه هي كرة القدم، ونتطلع الآن إلى الأمام".

دياز: تجديد عقدي يؤكد على طموحنا في الفوز بالألقاب

وفي سياق متصل، كان المدافع البرتغالي مدد عقده مع مانشستر سيتي من خلال عقد جديد لمدة أربع سنوات، يبقيه في النادي حتى صيف عام 2029.

وقال دياز عن ذلك: "هذا يعبر على طموحنا، ويدل على أننا نريد البقاء هنا والفوز بالألقاب".

