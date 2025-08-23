المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دياز: فشلنا في العودة أمام توتنهام.. والهزيمة محبطة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:03 م 23/08/2025
روبن دياز

روبن دياز - مان سيتي ضد توتنهام

يشعر روبن دياز مدافع مانشستر سيتي بالإحباط بعد الهزيمة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر مانشستر سيتي بنتيجة (2-0) أمام توتنهام هوتسبر، اليوم السبت، على أرضه ووسط جماهيره في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

طالع مباريات الدوري الإنجليزي من هنا

دياز يتحدث عن هزيمة مان سيتي ضد توتنهام

وقال دياز في تصريحات بعد المباراة: "توتنهام فريق يمكن أن يكون خطيرًا للغاية، لقد بدأوا المباراة بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "لم نتصرف بالطريقة المثلى في التمسك بأسلوب لعبنا، الهدف الثاني كان مؤسفًا، لا يمكن أن يحدث، حاولنا العودة، لكن كانت هناك الكثير من الأمور التي كان يجب أن نقوم بها بشكل أفضل".

وأكمل: "لم يكن كل شيء جيدًا في مباراتنا الأولى، وليس كل شيء سيئًا الآن، لذا علينا العودة إلى العمل".

وتابع: "الأمر محبط، نريد الفوز أكثر خاصةً على أرضنا وأمام جماهيرنا في أول مباراة لنا في الملعب، هذا هو الواقع، هذه هي كرة القدم، ونتطلع الآن إلى الأمام".

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

دياز: تجديد عقدي يؤكد على طموحنا في الفوز بالألقاب

وفي سياق متصل، كان المدافع البرتغالي مدد عقده مع مانشستر سيتي من خلال عقد جديد لمدة أربع سنوات، يبقيه في النادي حتى صيف عام 2029.

وقال دياز عن ذلك: "هذا يعبر على طموحنا، ويدل على أننا نريد البقاء هنا والفوز بالألقاب".

حسرة جوارديولا ومرموش يرفض هدية هالاند.. لقطات من سقوط مان سيتي ضد توتنهام (صور)

توتنهام مانشستر سيتي جوارديولا مان سيتي عمر مرموش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg