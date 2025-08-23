هل يصبح دوناروما الحل لأزمة حراسة مرمى السيتي؟

عاش حارس مرمى مانشستر سيتي، جيمس ترافورد، يومًا عصيبًا في ملعب الاتحاد، حيث خسر فريقه 2-0 أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الأداء المخيب لترافورد، الذي تضمن لمسة يد خارج منطقة الجزاء كادت تكلفه الطرد، وتمريرة سيئة ساهمت في هدف توتنهام الثاني، أثار استياء جماهير السيتي، التي بدأت تطالب بحارس مرمى جديد.

مانشستر سيتي يسقط في فخ ملعب الاتحاد للمرة الرابعة

جماهير مانشستر سيتي تطالب بدوناروما

تزايدت الأحاديث حول اهتمام مانشستر سيتي بالحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، نجم باريس سان جيرمان السابق، بعد أن أصبح متاحًا في سوق الانتقالات.

الجماهير عبرت عن حماسها عبر منصة "إكس"، حيث كتب أحدهم: "دوناروما قادم الإثنين صباحًا"، بينما علق آخر: "دوناروما يملك ألقابًا دولية أكثر من مباريات ترافورد الدولية".

متى يحسم مانشستر سيتي صفقة دوناروما؟

وأكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر منصة "إكس" أن مانشستر سيتي يعمل بالفعل على إتمام صفقة مع الحارس الإيطالي.

توتنهام يصل لقمة ليفربول برقم قياسي على حساب جوارديولا

يأتي ذلك في ظل شائعات تربط حارس السيتي الحالي إيدرسون بالانتقال إلى جالطة سراي، مما يعزز الحاجة إلى تعزيز مركز حراسة المرمى.