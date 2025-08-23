المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

هل يصبح دوناروما الحل لأزمة حراسة مرمى السيتي؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:17 م 23/08/2025
دوناروما

جيانلويجي دوناروما

عاش حارس مرمى مانشستر سيتي، جيمس ترافورد، يومًا عصيبًا في ملعب الاتحاد، حيث خسر فريقه 2-0 أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الأداء المخيب لترافورد، الذي تضمن لمسة يد خارج منطقة الجزاء كادت تكلفه الطرد، وتمريرة سيئة ساهمت في هدف توتنهام الثاني، أثار استياء جماهير السيتي، التي بدأت تطالب بحارس مرمى جديد.

مانشستر سيتي يسقط في فخ ملعب الاتحاد للمرة الرابعة

جماهير مانشستر سيتي تطالب بدوناروما

تزايدت الأحاديث حول اهتمام مانشستر سيتي بالحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، نجم باريس سان جيرمان السابق، بعد أن أصبح متاحًا في سوق الانتقالات.

الجماهير عبرت عن حماسها عبر منصة "إكس"، حيث كتب أحدهم: "دوناروما قادم الإثنين صباحًا"، بينما علق آخر: "دوناروما يملك ألقابًا دولية أكثر من مباريات ترافورد الدولية".

متى يحسم مانشستر سيتي صفقة دوناروما؟

وأكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر منصة "إكس" أن مانشستر سيتي يعمل بالفعل على إتمام صفقة مع الحارس الإيطالي.

توتنهام يصل لقمة ليفربول برقم قياسي على حساب جوارديولا

يأتي ذلك في ظل شائعات تربط حارس السيتي الحالي إيدرسون بالانتقال إلى جالطة سراي، مما يعزز الحاجة إلى تعزيز مركز حراسة المرمى.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام هوتسبير جيانلويجي دوناروما

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

