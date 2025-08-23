المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد الاستغناء عنه.. مدافع ليفركوزن يرد على سلوت

محمد همام

كتب - محمد همام

06:25 م 23/08/2025
احتفال لاعبو باير ليفركوزن بهدف باتريك شيك

فريق باير ليفركوزن - صورة أرشيفية

سجل المدافع الإنجليزي جاريل كوانساه، لاعب باير ليفركوزن، هدفًا في شباك هوفنهايم ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الألماني لموسم 2025-2026.

ويُعد هذا الظهور الأول لكوانساه في "البوندسليجا" بقميص ليفركوزن، بعد انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من ليفربول، في صفقة قُدرت قيمتها بنحو 35 مليون جنيه إسترليني.

صاحب الـ22 عامًا وقّع عقدًا مع ليفركوزن يمتد حتى صيف عام 2030، مع وجود بند يُتيح له العودة إلى ليفربول، بحسب تقارير صحفية بريطانية.

ردّ على سلوت واحتفال على طريقة جوتا

جاءت مغادرة كوانساه لليفربول بقرار من المدير الفني الجديد للفريق، الهولندي آرني سلوت، الذي منح الضوء الأخضر للاستغناء عن المدافع الشاب، معتبرًا أنه لن يكون له دور مهم في الموسم الجديد.

وكان كوانساه قد شارك في 25 مباراة مع ليفربول في الموسم الأول تحت قيادة سلوت (2024-2025)، دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

وبعد تسجيله هدفه الأول مع ليفركوزن، حرص كوانساه على الاحتفال على طريقة زميله السابق ديوجو جوتا، والذي رحل نتيجة حادث في إسبانيا خلال شهر يوليو الماضي.

Image

من ناشئي ليفربول للانتقال إلى ألمانيا

لم يسبق لكوانساه تمثيل المنتخب الإنجليزي الأول حتى الآن، لكنه خاض 14 مباراة مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا.

ويُعد كوانساه من خريجي أكاديمية ليفربول، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2023، خلال فترة المدرب السابق يورجن كلوب.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة ليفربول عززت الخط الخلفي للفريق هذا الصيف بالتعاقد مع المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني قادمًا من بارما.

الدوري الإنجليزي ليفربول باير ليفركوزن آرني سلوت

