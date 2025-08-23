المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل أرسنال.. تغييران.. ومادويكي أساسيا لأول مرة ضد ليدز يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:35 م 23/08/2025
مادويكي

مادويكي يكتب الظهور الأساسي الأول مع أرسنال

يبدأ اللاعب الإنجليزي نوني مادويكي أساسيًا لأول مرة مع نادي أرسنال، في الوقت الذي أجرى خلاله المدرب الإسباني مايكل أرتيتا تغييرين على التشكيل أمام ليدز يونايتد.

ويلتقي أرسنال وليدز على ملعب الإمارات ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان أرسنال وليدز افتتحا مبارياتهما في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالفوز على كل من مانشستر يونايتد وإيفرتون على الترتيب، بالنتيجة ذاتها (1-0).

تشكيل أرسنال ضد ليدز يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري

الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا، نوني مادويكي، فيكتور جيوكيريس

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال: كيبا، كريستيان موسكيرا، جابرييل مارتينيلي، جاكوب كيوير، لياندرو تروسارد، إيثان نوانيري، ميكيل ميرينو، مايلز لويس سكيلي، ماكس داومان.

ويغيب عن قائمة أرسنال ضد ليدز يونايتد كل من كريستيان نورجارد وكاي هافيرتز وبن وايت بسبب الإصابة.

وأجرى المدرب الإسباني مايكل أرتيتا تغييرين على تشكيل أرسنال، إذ يدفع بتيمبر في مركز الظهير الأيمن عوضًا عن المصاب بن وايت، كما يظهر مادويكي أساسيًا لأول مرة على حساب مارتينيلي.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد نوني مادويكي

