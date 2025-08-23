"مشجع وفيّ منذ الطفولة".. أرسنال يعلن ضم إيزي

أعلن نادي أرسنال التعاقد مع النجم الإنجليزي إيبيريتشي إيزي، قادمًا من صفوف كريستال بالاس، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف أرسنال عن إتمام صفقة إيزي بشكل رسمي، قبل انطلاق مباراته في الجولة الثانية أمام ليدز يونايتد، على أرضية ملعب الإمارات.

وأوضح أرسنال عبر موقعه الرسمي، أن إيزي وقع عقدًا طويل الأمد مع الجانرز.

صاحب الرقم 10.. إيزي يوقع عقدًا طويل الأمد مع أرسنال

وكتب أرسنال في فيديو تقديم اللاعب عبر حسابه على منصة إكس: "لم يكن هناك سوى أرسنال دائمًا، مشجع وفيّ منذ الطفولة، لاعبنا الجديد صاحب القميص رقم 10 – مرحبًا بعودتك إلى المنزل إيبييري".

سيرتدي إيبيريتشي إيزي القميص رقم 10، وسينضم إلى زملائه الجدد في صفوف أرسنال بعد مباراة اليوم ضد ليدز يونايتد.

أرتيتا: عقلية وطموح إيزي هي ما نتمناه في فريقنا

وعلق ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على الصفقة قائلًا: "نحن سعداء للغاية بانضمام إيبيريتشي إيزي إلى أرسنال، إنه لاعب قوي ومثير، وسيمنحنا بُعدًا جديدًا في أسلوبنا الهجومي".

وتابع: "ما يميزه، تمامًا مثل موهبته وذكائه كلاعب، هو عمله الدؤوب طوال مسيرته للوصول إلى ما هو عليه اليوم".

وأتم: "إن مسيرته، وعقليته، وطموحه هي بالضبط ما نتمناه في فريقنا، ونحن سعداء له ولعائلته، بمدى أهمية انضمامه إلى نادينا، ونتطلع لبداية عملنا معه قريبًا".

صفقة قياسية لكريستال بالاس

وأشار نادي كريستال بالاس، إلى أن إيزي انتقل لصفوف أرسنال بشكل دائم، في صفقة بيع قياسية بتاريخ النادي.

واتجه أرسنال لضم إيزي لتعزيز خط الهجوم، وذلك عقب إصابة مهاجمه الألماني كاي هافيرتز، لينجح في خطف الصفقة من غريمه اللندني توتنهام.

وفضل إيزي الانضمام لنادي أرسنال، ليعود لبيته السابق، حيث بدأت رحلته مع عالم كرة القدم من أكاديمية الجانرز، حتى تم الاستغناء عنه عام 2011، وهو يبلغ 13 عامًا.

ويلتقي أرسنال مع نظيره ليدز يونايتد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وكان الجانرز قد حققوا فوزًا ثمينًا في الجولة الأولى، على حساب مانشستر يونايتد، بهدف دون رد.