بورنموث وبيرنلي يكتبان الفوز الأول في الدوري الإنجليزي

محمد همام

كتب - محمد همام

07:24 م 23/08/2025
بورنموث

فريق بورنموث

حقق فريق بورنموث الفوز الأول له في الدوري الإنجليزي على حساب وولفرهامبتون بهدف دون رد، في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2025-2026.

وكان بورنموث قد تلقى خسارة من ليفربول في الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الإنجليزي على يد ليفربول بنتيجة 4-2.

في المقابل، تعرض وولفرهامبتون لخسارة عريضة من منافسه مانشستر سيتي بنتيجة 4-0.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ماركوس تافيرنييه في الدقيقة (5) من بداية أحداث اللقاء.

وشهد اللقاء تعرض لاعب فريق وولفرهامبتون لبطاقة حمراء، وهو توتي جوميز، في الدقيقة (49).

وفي مباراة أخرى من منافسات الدوري الإنجليزي، حقق فريق بيرنلي فوزه الأول بعد عودته إلى بريميرليج على حساب الصاعد الآخر فريق سندرلاند.

وجاء الهدف الأول لفريق بيرنلي عن طريق جوش كولين في الدقيقة (47)، قبل أن يعزز جيدون أنتوني النتيجة في الدقيقة (88).

وكان فريق بيرنلي قد تلقى خسارة في الجولة الأولى من توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-0، بينما فاز سندرلاند على وست هام بنتيجة 3-0.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بورنموث بيرنلي

